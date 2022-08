Cómo convertir tu iPad viejo en un marco digital de fotos

La obsolescencia de los productos electrónicos es un problema al que todavía no se le ha encontrado solución, muchas veces optamos por comprarnos un dispositivo nuevo cuando el otro empieza a fallar, pero eso no significa que esté roto o no funcione. Por eso hoy te vamos a dar una idea para que le des una segunda vida a tu iPad viejo, reconviértelo en un marco digital de fotos.

Los marcos digitales de foto se han convertido en un producto bastante popular en los últimos años, principalmente por la enorme caída que han sufrido las fotografías analógicas además de que te ofrecen la ventaja de que va cambiando de fotos, por lo que la decoración no es siempre la misma.

Existen marcos de todos los tipos y precios, pero es cierto que si quieres una calidad aceptable en las fotos, seguramente tengas que pagar más de 50 euros por uno de ellos. Pero en el caso de que tengas un viejo iPad sin utilizar en casa, que funcione lo más mínimo, siguiendo estos pasos puede reconvertirlo en un nuevo dispositivo.

¿Qué tengo que hacer?

Lo primero que necesitas tener es un iPad y la app de fotos de Apple, si cumples con estos requisitos puedes iniciar esta sencilla transformación. Lo primero será ir a los Ajustes del dispositivo e ir al apartado de Pantalla y Brillo del iPad para elegir la opción de Nunca en lo que se refiere al bloqueo automático.

Con esto consigues que la pantalla del iPad siempre esté encendida y mostrando lo que esté puesto. A continuación, debes ir a la app de fotos de Apple y crear un nuevo álbum de fotos con las imágenes que quieras poner.

Una vez creado el álbum, de nuevo deberás ir a Ajustes e ir al apartado de Accesibilidad y activar el Acceso Guiado. De nuevo, debemos volver a la aplicación de fotos de Apple y en el álbum que acabamos de crear pulsar en el icono de los tres puntos para activar el modo Presentación de diapositivas.

De esta forma, el álbum que acabas de crear se comenzará a reproducir de manera ininterrumpida, y como antes has establecido que el iPad no se bloquee nunca, las imágenes no pararán de salir. Lo siguiente es colocarlo a donde a ti te apetezca, en algunos casos es recomendable que compres una funda que tenga apoyos para colocar el iPad de la manera que más te guste, y a disfrutar de tu nuevo marco de fotos digital.