BeReal: la nueva red social que va en contra de todas las demás

En un mundo donde las redes sociales consisten en aparentar y ser el más popular, la app BeReal se ha posicionado como la alternativa al mundo del postureo. Esta nueva red social solo pretende conectarte con los que son tus amigos de verdad, y mostrar cómo es tu día a día en realidad.

Las redes sociales han evolucionado a convertirse en el portal donde mostramos siempre nuestros mejores momentos, cuando estamos felices y de vacaciones, pero por lo general esconde la parte oscura de nuestras vidas. Hartos del postureo y de los cánones de perfección que se muestran en todas las redes sociales, los desarrolladores de BeReal tenían otro concepto en mente.

Qué es BeReal y por qué se diferencia del resto

Como ya hemos comentado en numerosos artículos anteriores, las redes sociales están modificándose para el formato de vídeo corto, TikTok e Instagram son los principales referentes y las apps más exitosas, pero qué ofrece BeReal.

En un mundo donde el vídeo, los seguidores y las apariencias predominan, esta plataforma vino para acabar con todo ello, y ser un lugar donde solamente tener a tus amigos, solo se pueden subir fotos y tú no eliges el cuándo y el cómo.

El funcionamiento de esta app es bastante sencillo, una vez al día la plataforma te envía un aviso, cada día es a una hora distinta por lo que nunca puedes premeditar la foto. Tienes dos minutos de reloj desde que recibes la notificación para hacer la foto, lo original de esta app es que se activan tanto la cámara delantera como la trasera, para que la gente te pueda ver a ti y lo que tienes delante.

Img: Captura de lo que se sube cada día a BeReal, una foto con la cámara delantera y trasera

Una vez subas la foto, podrás acceder y ver las fotos de tus amigos, sí un día no subes foto no podrás verlas, lo mismo pasa si se te pasan los dos minutos. La gracia de esta app es acabar con la idealización de nuestras vidas, ya que en muchas ocasiones esto tiene efectos negativos en nuestra persona y en los demás, ya que al no haber una hora exacta en la que hacer el BeReal, te puede pillar en cualquier situación o momento.

No hay tiempo para peinarse, maquillarse, ponerse la camiseta que más mola, ni nada por el estilo, y por supuesto no hay filtros. Lo que busca esta plataforma es la espontaneidad y la naturalidad de nuestras vidas, un día te puede pillar mientras tomas algo con tus amigos y otro mientras estás en la oficina y esa es la gracia, tus días tienen sus más y sus menos y no hay que tener miedo a enseñarlo.