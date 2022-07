¿Son los iPhone antibalas? Este vídeo viral te da la respuesta

Lo normal cuando alguien se compra un iPhone, es que le ponga un funda y cristal de protección, contrate un seguro para cualquier daño que pueda sufrir y haga todo lo posible para evitar que sufra cualquier tipo de rasguño o raja. Sin embargo, este vídeo que se ha hecho viral demuestra que estos smartphones son bastante más duros de lo que cualquiera hubiera pensado.

Es cierto que uno de los objetivos de Apple en los últimos años ha sido el de ofrecer a sus clientes un dispositivo lo más fuerte y resistente posible. Hoy en día todos tienen certificación de ser resistentes a agua y polvo, pero también se diseñan estos modelos con materiales más duros para evitar que se rompan con tanta facilidad.

El último ejemplo de ellos, lo hemos visto en un vídeo publicado en redes sociales donde aparece un soldado ucraniano mostrando el estado de su iPhone 11 después de recibir un balazo. Lo mejor de todo es que gracias a este teléfono, el soldado sigue con vida, ya que fue el teléfono quien paró el impacto de la bala.

Los iPhone salvan vidas

Iphone save lives! #iPhone #Apple #Mobile #UkraineRussianWar pic.twitter.com/DViKSnLnFG — julio / Caronte (@jmscaronte) July 17, 2022

Es cierto que no hay mucha información al respecto, ya que solo hay un vídeo de 20 segundos en el que se muestra el teléfono, pero según hemos podido interpretar, el soldado que muestra su mochila fue disparado y de no haber impactado la bala justo donde tenía el iPhone, no habría llegado a contarlo.

También es cierto, que el teléfono ha quedado totalmente destruido, por delante la pantalla está totalmente rota y por detrás más de lo mismo, y de ninguna de las maneras se podrá arreglar, pero seguro que el soldado ha quedado bastante satisfecho con su compra.

Las imágenes parecen muy realistas, por lo que es muy poco probable que el vídeo sea "fake", aunque en ningún momento os animamos a probarlo vosotros mismos. Los que sí pueden estar contentos, a parte del soldado y su familia, es el equipo de diseño y fabricación de los iPhone, ya que sin tener intención de ello han creado un producto capaz de hacer que un disparo no lo atraviese.