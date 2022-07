Cómo hacer una grabación de pantalla en tu ordenador o smartphone: Apple, Android y Microsoft

Hay ocasiones que nos surge la necesidad de compartir un vídeo que hemos visto en Internet, ya sea porque es algo muy interesante, gracioso o importante, pero no podemos compartirlo debido a que la plataforma no nos lo permite o la otra persona no puede acceder. Aquí es donde resulta muy útil la grabación de pantalla y hoy te vamos a enseñar a hacerla en cualquier dispositivo.

Lo primero de todo es importante señalar que una captura de pantalla y una grabación de pantalla es básicamente lo mismo, con la diferencia de que la captura se hace para imágenes fijas, y la grabación para guardar un vídeo o mostrar algo que requiera movimiento.

Al igual que en las capturas, las grabaciones se guardan en la carpeta de fotos y vídeos de tu dispositivo. Hoy en día la gran mayoría de dispositivos tienen un botón o combinación para hacer la grabación de pantalla, así se hace en cada uno de ellos sin la necesidad de usar apps de terceros.

Dispositivo Windows

Captura de cómo se hace una grabación de pantalla en Windows

Puede que sea porque quieras grabar un videotutorial o porque quieres guardar una reunión por Teams para poder compartirla con un compañero que no ha podido acudir, si tienes Windows 10 en tu dispositivo esto es muy fácil.

Esto se debe a que en esta versión todos los sistemas tienen instalado la Barra de Juego de XBox, por lo que con un acceso rápido puedes empezar a grabar tu pantalla. Solamente tienes que presionar a la vez las teclas de Windows + Alt + R para que se inicie la grabación, en el caso de que no lo haga tendrás que activarlo yendo a tus ajustes y configuración de capturas de pantalla.

Mac

Captura de cómo se hace una grabación de pantalla en Windows

En el caso de que quieras hacer una grabación de pantalla desde tu Mac, estos son los pasos a seguir. Esta forma te da acceso rápido a esta herramienta y solamente tienes que pulsar estas tres teclas a la vez: Mayús.+ Comando+ 5. Acto seguido aparecerán una serie de comandos, entre los que puedes encontrar la opción para empezar a grabar la pantalla de tu ordenador.

Móvil Android

Captura de cómo se activa la grabación de pantalla en Android

Esta función está mucho más extendida en smartphones que en ordenadores y es por eso por lo que la mayoría de dispositivos móviles de Android tienen integrado un botón específico para hacer grabaciones de pantalla.

Normalmente lo único que tienes que hacer es deslizar tus dedos desde arriba hacia debajo de la pantalla del teléfono y seleccionar la opción de Grabar Pantalla, puede haber ocasiones que no se encuentre de primeras, por lo que te tendrás que desplazar hacia la derecha para encontrarlo. Una vez que lo pulses comenzará la grabación.

iPhone

Captura de cómo se activa la grabación de pantalla en iPhone

Y por supuesto, los usuarios de iPhone también podrán hacer grabaciones de pantalla, siempre y cuando tengan iOS 14 o posterior en su teléfono. Lo primero que tendrán que hacer es ir a Ajustes, Centro de Control y seleccionar añadir a la opción de grabación de pantalla.

Una vez esté activada, cada vez que quieras grabar la pantalla solo tienes que ir al centro de control de tu iPhone (aunque también se activa así en el iPod y el iPad) y pulsar en el icono de los círculos gris. Pulsa el botón y espera la cuenta atrás, una vez hecho esto ya estarás grabando lo que aparece en tu pantalla.