El aviso de EEUU a Apple y a Google sobre TikTok: es mejor que la eliminéis de la tienda de apps

El miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, ha pedido públicamente a Apple y a Google que eliminen la aplicación de TikTok de sus respectivas tiendas de aplicaciones, porque según él ha descubierto pruebas de que la compañía podría estar recopilando datos sobre ciudadanos estadounidenses.

La privacidad y seguridad de los datos de los usuarios en redes sociales es uno de los principios más importantes para las apps de redes sociales, en los últimos años hemos visto como las autoridades han metido presión a estas plataformas para que sean más transparentes con el uso de esta información y TikTok ha sido una de las más señaladas.

Ya en 2020, el expresidente de EEUU Donald Trump, intentó que el grupo chino propietario de la app, ByteDance, vendiera la app. Y si nos adelantamos a este año su homólogo, Joe Biden, también ha considerado otras medidas para asegurar que los datos de los ciudadanos estadounidenses están protegidos.

Ahora es un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU, en concreto, el republicano Brendan Carr, quien ha publicado una carta desde su cuenta personal de Twitter, en la que insta a tanto Google como Apple a eliminar la app de TikTok de sus respectivas tiendas de aplicaciones.

TikTok is not just another video app.

That's the sheep's clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



En la carta, el comisario explica que según nuevas informaciones que han recopilado, los patrones de conducta de TikTok y las declaraciones falsas que según él la compañía ha dado respecto a los límites de acceso que tienen desde Pekín (China) a la información de ciudadanos estadounidenses violan las políticas de seguridad de tanto Google como Apple.

Por esas razones recomendaba muy fuertemente a los dos gigantes americanos eliminar TikTok de tanto la Play Store como la App Store. Sin embargo, por el momento esto solo se queda como una recomendación, ya que, al tratarse de la FCC, no tienen potestad para regular las tiendas de aplicaciones.

Aun así, esto funcionará como otro toque de atención al gigante chino, que a partir de ahora tendrá que ser más transparente si quiere seguir operando en EEUU. Por su lado, Europa sigue hacia adelante con sus nuevas legislaciones enfocadas en esto, y no solo tienen a TikTok en su punto de mira, si no plataformas estadounidenses como Facebook, Instagram o Twitter están también vigiladas bajo lupa.