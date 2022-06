La 'cloud' híbrida multiplica las ventajas competitivas y sostenibles corporativas

La progresiva e imparable digitalización de las compañías les obliga a contar con servicios que les permita almacenar gran cantidad de información. Información que, en la mayoría de los casos, es sensible y precisa de grandes medidas de seguridad.

Ante esta situación, la nube híbrida proporciona un rápido impulso a los negocios, ya que transformar el puesto de trabajo simplifica el pago de las infraestructuras y colabora en la creación de un mundo sostenible al resolver los problemas a través de la innovación digital. Y es que la cloud híbrida atesora una decena de argumentos que la convierten en un recurso idóneo para acompañar a las empresas en su camino hacia la transformación digital de los negocios y la sociedad: Seguridad, sostenibilidad, eficiencia, escalabilidad, observabilidad, agilidad, adaptabilidad al negocio, los gastos operacionales (opex), transparencia en los costes y eliminación de gastos ocultos. Los expertos reunidos por elEconomista.es coincidieron en señalar las ventajas de una tecnología que también transforma el puesto de trabajo, ahorra tiempos en la comercialización, elimina las tareas de gestión de infraestructuras de bajo nivel y garantiza un óptimo gobierno de los datos. Esta fue una de las conclusiones alcanzadas en el Observatorio Empresarial Cloud híbrida eficiente, que contó con la colaboración de Fujitsu con Microsoft como partner.

Para Diego Conde, responsable de Ventas de Negocios de Plataforma de Fujitsu, "el cloud debe ser una herramienta fundamental para acelerar la formación de competencias digitales de las compañías". El directivo de la multinacional japonesa reconoce hasta cuatro cloud distintas, diferenciando entre cloud privada, pública, on-premise y el edge computing, "que cada día es una parte más importante si hablamos de eficiencia". Conde reconoció que "el cloud no debe ser un destino, sino que es una experiencia. Entiendo que todas las corporaciones deben decidir cuál es su destino. Para que realmente puedas elegir la carga de trabajo en cada punto de una manera real". Pero, en su opinión, no hay que olvidar la sostenibilidad de la nube, pues "es muy importante mitigar los impactos medioambientales y económicos".

En los mismos términos se pronunció Antonio Cobos, director de Tecnología en Grupo OHLA. De esta forma, el máximo responsable de Tecnología del Grupo OHLA consideró que en relación con la sostenibilidad, "no solo se van a revisar todos los procesos, sino también todas las infraestructuras". Asi, Cobos aseguró que el grupo constructor está llevando a cabo las primeras cargas híbridas, una decisión que se enmarca como una "apuesta clara por reducir la huella de carbono".

Por su parte, Germán Villar, quien forma parte del área de Desarrollo e Innovación de Sistemas de Cofares, explicó que "la estrategia de la nube forma parte de la transformación de Cofares. Lo que buscamos es mantener la seguridad operativa y dar un paso más allá y tener funciones que nos permitan ser más flexibles y buscar metas más ambiciosas".

Otra parte importante en la cloud híbrido es saber cuáles son las necesidades de cada compañía. Un punto fundamental para Daniel Cano, jefe de Infraestructuras y Operaciones de Generali. De esta forma, Cano aseguró que "lo más importante para nosotros es saber cuál es la estrategia de la compañía, qué es lo fundamental para ella. A partir de ahí, preguntarnos desde todos los departamentos cómo podemos potenciar o acelerar la consecución de esa estrategia. El cloud es un viaje de qué es relevante para la compañía".

Para el director de Data Center Infrastructure & Operations de Mapfre, Carlos Muñoz, el cloud debe entenderse también como un "viaje". Y es que, "en el mundo de la tecnología entendemos que tenemos que adaptarnos a los requerimientos del negocio y eso quiere decir tiempos y costes, que tenemos que desarrollar rápido y poner en el mercado soluciones para nuestros clientes que sean ágiles". Así, desde Mapfre explicaron que esta situación les permite "analizar desde el punto de vista de la funcionalidad que le damos al negocio". También consideraron prioritario "dónde se ponen, cómo se construyen y qué infraestructuras vamos a utilizar". En opinión de Muñoz, "el cloud tiene muchísimas ventajas y una de ellas es el cambio en el modelo operativo. Creo que es la palanca fundamental más allá de lo que es el ámbito tecnológico puro y duro". Asimismo, el directivo de Mapfre reconoció que en el cloud on-premise tradicional, es decir, aquellos servidores que están ubicados en las instalaciones de la compañía, "tratamos a los servidores como mascotas y en el cloud híbrido lo vamos a tratar como ganado".

Ventajas del 'cloud' híbrido

Entre las principales ventajas del cloud híbrido, Diego Conde destacó que con esta herramienta "puedes elegir cuatro alternativas en cada momento, pero tienen que ser compatibles entre sí". Además, el directivo de Fujitsu apuntó a la experiencia para el cliente, la cual tiene que ser igual en cada una de las clouds, así como la sostenibilidad.

En el caso del Grupo OHLA, Cobos comentó que sus clientes son las obras, por lo que uno de los principales problemas con los que se encuentran es que "no hay conexión". De esta forma, "todo nuestro core tiene unas implicaciones geográficas y de negocio que son complicadas".

Desde Generali, Daniel Cano explicó que "el time to market es muy importante para adaptarte a los cambios que demandan los clientes". Daniel Cano tildó de "fundamental" observar qué hay en el mercado para los gestores de pólizas y siniestros.

Por su parte, Villar incidió en que "la nube nos está permitiendo ser más ambiciosos, pero también más rápidos". Además, esta situación ha provocado que el equipo que se encarga actualmente de estos sistemas en la nube "no es el mismo que había hace unos años".

Asimismo, Carlos Muñoz puso el foco en que cada vez se utilizan más componentes "que están en diferentes ubicaciones". Así, uno de los grandes retos es "tener en cuenta las latencias". Además, el directivo de Mapfre detalló que todas las operaciones con el cloud están ligadas a la "observabilidad, ya que no se puede operar sin saber lo que está pasando", al tiempo que hay que saber "cuándo puedes hacer una acción y si tiene impacto en el negocio".

Por último, el responsable de Ventas de Negocios de Plataforma de Fujitsu hizo hincapié en que "solo el 2% de las empresas españolas tienen una madurez del dato". Así, Conde propuso como solución "no tener esa obsesión del cloud público, ya que es un camino pero no tiene que ser todo". En su opinión, hay que construir desde el on-premise esa experiencia. De esta forma, Conde aseguró que "lo híbrido va a ser lo que dé la ventaja competitiva, pues no hay que obsesionarse con el destino". Asimismo, el responsable de Ventas de Negocios de Plataforma de Fujitsu detalló que si se lleva a cabo una transformación del on-premise para que esté conectado con el cloud, "no hay que dar un salto al vacío, sino dar un pequeño salto en el que vayas aprendiendo también". Así, el directivo de Fujistu reconoció que "el equilibrio es lo que funciona". Además, puso el foco en que "la relación a largo plazo también es importante, tanto para los clientes como para los proveedores". Sobre la sostenibilidad de estas operaciones, Conde apuntó que "a día de hoy se trata de una decisión, pero advirtió que lo siguiente que vendrá será la regulación", por lo que apostó por "tomárnosla en serio".