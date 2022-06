Econocom adquiere el 51% de Semic y pasa a facturar más de 350 millones al año

Econocom España ha acordado la toma de control de Semic, con la adquisición del 51% del proveedor global de soluciones y servicios IT. Con esta ofensiva, el grupo especializado en servicios de transformación digital de empresas y organizaciones públicas espera facturar 350 millones al año y sumar 1.300 empleados. Carlos Pérez-Herce (C. P.-H), country manager de Econocom España, y Óscar López-Gomabu (O. L-G), director general de Semic, analizan la operación en una entrevista a dos bandas.

¿Cómo impactará la compra de Semic en Econocom España en términos de crecimiento de ingresos, plantilla e incorporación de nuevos clientes?

(C. P.-H) Con la adquisición de Semic, Econocom en España se sitúa en unos 350 millones de euros de facturación al año y una plantilla total de algo más de 1.300 empleados, además de incorporar un número muy alto de nuevos clientes, de todos los tamaños. Algunos de estos serán comunes, y nos servirá para ofrecerles una oferta mucho más amplia.

¿En qué nuevos sectores o territorios incrementará su presencia comercial Econocom con la ayuda de Semic?

(C. P.-H) Crecemos en toda España, pero sobre todo en Cataluña, donde Semic es un referente, y nosotros no éramos tan grandes. Además, y hablando ya por sectores, Semic es muy fuerte en administraciones públicas, educación y sanidad, sectores en los que Econocom ya hace cosas, pero quedaba mucho recorrido por hacer. Esto demuestra claramente como es de complementaria esta transacción.

¿Qué negocios o capacidades aportará Semic para reforzar Econocom?

(C. P.-H) Semic tiene una fuerte relación de alianzas con partners que también son nuestros, pero que juntos nos hace ser mucho más sólidos y fuertes. Menciono especialmente HP y a Apple, sin olvidar otros como Microsoft, Lenovo, Samsung Además nuestra política sostenible se refuerza, ya que Semic por un lado es una empresa neutra en emisiones de carbono, y por el otro ya tiene una actividad de reacondicionamiento, sobre todo en el área de printing, que junto a nuestra actividad ya existente de reacondicionamiento de activos y dispositivos tecnológicos y digitales, nos hace ser mucho más sostenibles, y crecer en nuestro compromiso de Emprendedor Digital Responsable tan necesario hoy en día.

¿Qué detalles puede compartir sobre la toma de control de Semic por parte de Econocom?

(C. P.-H) La estrategia de Econocom adquiriendo empresas siempre pasa por la compra de una participación mayoritaria al inicio, para tener el control, pero manteniendo a la alta dirección de la empresa adquirida involucrada por un periodo largo de tiempo, asegurándonos así, que la integración se haga de forma fluida para todos. En el caso de Semic puedo decir que hemos tomado el 51%, y que contamos con todo su equipo directivo involucrado para que nos acompañen durante muchos años.

¿Se conservará la marca Semic? ¿se mantendrá la gestión original?

(C. P.-H) Si que mantendremos la marca, que además es conocida a nivel nacional, y también se mantendrá la gestión que han llevado hasta ahora. Si una cosa funciona y va bien, es mejor no tocarla demasiado. Lo que es importante ahora es empezar a trabajar de forma conjunta, como un mismo equipo, integrar lo antes posible y generar sinergias que nos aporten a todos un mayor crecimiento.

En todo proceso de integración, las empresas suelen encontrarse con dos grandes retos: la integración en la cultura empresarial y la fusión de las plataformas tecnológicas. ¿Cómo prevén resolver estas dos cuestiones?

(C. P.-H) Efectivamente, el mayor reto de una integración viene por la parte humana al encajar las culturas de ambas partes. Creo que en esto ya tenemos bastante experiencia, pues esta es la octava integración en los últimos 12 años, y siempre han sido, aunque en el mismo sector, de culturas muy distintas. Lo primero es trasladar un mensaje de confianza y continuidad, para acto seguido empezar a trabajar de forma conjunta pero respetando su identidad. Es muy importante mantener su identidad. De esa forma todos podemos trabajar de forma mucho más proactiva hacia un mismo objetivo común, que es crecer juntos aprovechando lo mejor de ambas partes. El lema de nuestro Grupo es "One Digital Team", que refleja esto a la perfección.

Qué representa en términos laborales la nueva compra de Econocom...

(C. P.-H) La toma de control de Semic representa la segunda mayor adquisición de Econocom España en cuento a incorporación de empleados, con 300 nuevos profesionales al grupo frente a los 400 profesionales de la integración de Osiatis hace casi diez años.

¿Dónde se ubicarán físicamente los trabajadores?

(C. P.-H) No habrá apenas cambios al principio, como siempre ha pasado. La plantilla de Semic seguirá trabajando en sus ubicaciones actuales, donde sea que estén dentro del territorio nacional, y eso si, sin prisa pero sin pausa, iremos viendo la posibilidad de juntar a las plantillas en aquellas ciudades donde ambos estemos presentes. Esa es una clara sinergia de integración, que además ayudará a acercar culturas.

¿Qué porcentaje representa España en el negocio del grupo Econocom respecto al total de ingresos? ¿Escalará posiciones Econocom España tras la integración de Semic en el ránking de filiales europeas?

(C. P.-H) España ahora mismo, con esta adquisición, representa un 14% del total de la facturación del Grupo, que es de algo más de 2.500 millones. Pero lo que nos enorgullece más es poder decir que en estos momentos somos el primer país por tamaño de la internacional, esto es, somos el segundo país del Grupo más grande después de Francia. Con Semic lanzamos un claro mensaje de posicionamiento en el sector tecnológico en España, pero también lo hacemos dentro del Grupo. Esto supone una fuerte motivación para todos nosotros de cara a los nuevos retos y ambiciones que nos hemos marcado.

¿De qué forma ayuda a Econocom a sus clientes en su camino hacia la Transformación Digital?

(C. P.-H) Desde Econocom ayudamos y acompañamos a nuestros clientes en la transformación digital desde el inicio, compartimos nuestro conocimiento desde la configuración general de la estructura tecnológica que la empresa va a necesitar, hasta el control del puesto de trabajo, pasando por configuraciones de los CPD físicos o en la nube de hecho, la estrategia de adquisiciones del Grupo fue concebida con ese objetivo de ir incrementado cada vez más el valor añadido que damos a nuestros clientes. Gracias a nuestra estrategia de "One Digital Company" somos capaces de configurar un proyecto de este tipo en un solo contrato y con un único pago mensual. Esto ayuda enormemente a los cliente a afrontar proyectos importantes sin un gran desembolso al inicio.

¿Qué ventajas en asuntos de sostenibilidad proporciona el arrendamiento tecnológico que realiza Econocom? ¿Qué ventaja proporciona esa segunda vida que ahora disfrutan muchos productos?

(C. P.-H) La tecnología, por su evolución, hace que los activos tecnológicos tengan que ser renovados con una cierta periodicidad. Dependiendo del tipo de bien entre 24 y 48 meses principalmente. Todos estos equipos Econocom los recoge en las dependencias del cliente. Por lo que el cliente sólo tiene que usar los equipos y no debe ocuparse de la retirada de los mismo. Una vez Econocom retira los equipos, se ocupa de realizar el borrado de datos de los mismos y certificarlo ante el cliente. Después de este proceso, los equipos se reacondicionan y se ponen a punto para poder venderlos. Los activos que no pasan los controles se destruyen cumpliendo con toda la legislación de destrucción de equipos electrónicos. No cabe duda que la RSC es uno de los aspectos en los que Econocom siempre ha estado comprometido y este proceso de recuperación de los equipos Econocom lo lleva haciendo desde hace muchísimos años. Con Semic, que también tiene esta actividad de reacondicionamiento, crecemos en nuestro compromiso con la sostenibilidad.

¿Cuáles son los elementos diferenciales de Semic respecto a otros proveedores de soluciones y servicios tecnológicos?

(O. L-G) Estoy convencido que una de nuestras fortalezas es el equipo humano que compone SEMIC. El grado de compromiso y la orientación hacia el cliente de todo nuestro personal, así como el haber sabido ir evolucionando desde un modelo de negocio puramente transaccional hacia un modelo de Servicio Gestionado, han sido factores clave a la hora de lograr establecer relaciones de muy largo recorrido con nuestros clientes, acompañándolos desde hace décadas en su evolución tecnológica.

¿Qué aporta Semic al grupo Econocom ? Y ¿Econocom a Semic?

(O. L-G) Semic aporta a Econocom una presencia muy relevante en el mercado español, con más de 10.000 clientes activos tanto del sector Privado como Publico y de verticales muy diversos, entre los que destaca Educacion y Sanidad. Pensamos que tambien aportamos potentes capacidades técnicas y especialización en el modelo contractual, además de una apuesta clara por la sostenibilidad. Entre las ventajas que Econocom nos aporta hay que destacar: importantes capacidades financieras, posibilidad de abordar proyectos internacionales y entrada en algunos sectores donde teníamos menos presencia.

¿Cuáles son las principales magnitudes como Semic?

(O. L-G) El objetivo es seguir la senda de crecimiento que año tras año hemos ido consiguiendo y que nos llevó a cerrar el ejercicio 2021 en 80 millones de euros. La plantilla actual es de 320 empleados, repartidos en nuestras 10 sedes comerciales a nivel nacional.

Cómo proveedor tecnológico con fuerte presencia en el sector público, ¿qué grandes necesidades tecnológicas demandan las administraciones?

(O. L-G) La administración, necesita la tecnología para ofrecer sus servicios al ciudadano, es por ello que es un gran consumidor de todo tipo infraestructuras tecnológicas.

A lo largo de los 40 años de vida, posiblemente Semic ha recibido numerosas ofertas de fusión o adquisición con otras empresas ¿por qué ahora y por qué con Econocom?

(O. L-G) Efectivamente así ha sido, la pandemia y la evolución que vemos del mundo nos ha hecho reflexionar y estar más abiertos a escuchar propuestas. A pesar de que nuestro negocio está en crecimiento y con buenos resultados, hemos pensado que hay que crecer más rápido manteniendo los criterios de rentabilidad. Pensamos que la propuesta de Econocom es la mejor opción para conseguirlo, porque en España somos absolutamente complementarios y además nos permite acelerar con la proyección que teníamos, aportando sinergias importantes además de la solidez del proyecto global