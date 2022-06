Estos son los motivos por los que WhatsApp podría suspender tu cuenta

La app de mensajería WhatsApp es utilizada diariamente por millones de usuarios, y mientras que la gran mayoría cree que no hay límite de lo que puedas decir o hacer en la plataforma, si llega a oídos de Meta ciertas prácticas, estos podrían suspender para siempre tu cuenta.

WhatsApp se creó para ser una aplicación de mensajería simple, segura y confiable. Para ello se implantaron una serie de valores entre los que reinaba la privacidad, siendo la encriptación de extremo a extremo el plato fuerte de esta.

Con ella, los usuarios pueden estar seguros de que sus mensajes no pueden ser intervenidos, sin embargo, y para sorpresa de muchos esto no significa que podamos hacer lo que queramos en la plataforma. Y aunque pensemos que lo que decimos o enviamos en esta red social no va a transcender, WhatsApp tiene unos límites que si los sobrepasas va a causar que te suspendan la cuenta.

Cosas que no debes de hacer en WhatsApp

Algo que nunca tenemos en cuenta, pero podría hacer que eliminasen nuestra cuenta de WhatsApp es enviar contenido con derechos de autor. Ya sea una canción, un libro, una fotografía o una película, si no tienes la autorización para difundir algo no lo hagas, por ejemplo, el año pasado un juez en India ordenó que WhatsApp le cerrara la cuenta de varios usuarios por difundir la película completa de "Rhade" antes de que se lanzara en cines.

Otro motivo que puede llevar a la suspensión de tu cuenta es si violas las Condiciones de Servicio, estas condiciones prohíben el comportamiento violento, amenazante, intimidatorio, de odio u ofensivo en términos raciales o étnicos. Al igual que si la compañía descubre que estas recopilando información personal de otros usuarios para fines no permitidos, te puede cerrar la cuenta.

También debes de tener cuidado a la hora de enviar mensajes no deseados y mensajes masivos. En el caso de que un usuario te pida que dejes de enviarle mensajes y tú sigues, la compañía podría suspenderte tu cuenta, lo mismo ocurre si utilizas tu cuenta para difundir mensajes a personas que no quieren recibir este tipo de información.

Aunque muchos no lo conciban así, WhatsApp es una red social con una serie de normas y límites a lo que puedes hacer. Por eso debes de tener en cuenta que hay cosas que dices y comparte que no están bien vistas por la compañía por lo que podrían quitarte tu cuenta, esto también te puede servir como un recordatorio de que antes de compartir y difundir algo te lo pienses dos veces, ya que puedes estar haciendo mucho daño con lo que haces.