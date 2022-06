Cómo descargar un vídeo de YouTube: tres métodos fáciles

YouTube es la plataforma de vídeos por excelencia, son casi incontables todos los vídeos que existen en la plataforma y hay ocasiones donde uno de esos vídeos nos ha gustado tanto, nos ha parecido tan útil o queremos cogerlo para que complemente un contenido propio que necesitamos descargarlo.

El problema está en que Google, la propietaria de esta plataforma no quiere que se haga y por eso no existe una herramienta para descargar vídeos en YouTube, y tampoco existen aplicaciones en la PlayStore que lo hagan. Sin embargo, esto no significa que no se pueda, de hecho, existen varias apps y servicios que han sido diseñadas para ello y por eso hoy te vamos a enseñar a cómo usar tres de ellas.

Lo que tienen estas plataformas en común es que son gratuitas y son bastante rápidas en lo que se refiere a la descarga de vídeos desde YouTube.

ClipConverter

Página web de ClipConverter

La primera de las herramientas que vamos a hablar hoy es la de ClipConverter, a pesar de que su aspecto es algo anticuado, funciona en ordenadores, tablets y smartphones de una manera muy efectiva.

Para descargar un vídeo tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la página web de ClipConverter

2. Copiar y pegar la dirección del vídeo que queremos descargar en el apartado de Dirección Multimedia.

3. Elegir el formato y opciones de conversión.

4. Darle a continuar y esperar a que termine la conversión y ya podrás descargar el vídeo.

Puedes elegir entre diferentes formatos y tamaños, en la gran mayoría de los vídeos lo más recomendable es seleccionar las opciones predeterminadas.

Youzik

Página web Youzik

En el caso, por el motivo que sea, que la primera opción no te haya convencido, la página web Youzik puede ser también otra opción viable. La verdad es que su funcionamiento es casi idéntico que ClipConverter con la diferencia de que este tiene menos opciones para elegir en lo que se refiere a formatos.

Su funcionamiento es el siguiente:

1. Ir a la página de Youzik.

2. Copiar y pegar la URL del vídeo que queremos descargar en la barra de búsqueda.

3. Elegir si queremos la descarga en MP4 o en MP3, como queremos el vídeo tendremos que seleccionar la opción de MP4.

4. Lo siguiente es darle a Download MP4 y el vídeo se comenzará a descargar.

Descargar vía VLC

App de VLC Media Player

La siguiente y última opción, puede parecer la más complicada de todas, pero te lo vamos a explicar para que, con esta app, que la gran mayoría tiene en sus ordenadores, sepas descargar un vídeo de YouTube en unos simples pasos.

La aplicación en cuestión es VLC Media Player, y si alguna vez has descargado y reproducido un vídeo en tu ordenador lo más seguro es que lo hayas visto desde esta app, ya que está preinstalada en la mayoría de dispositivos PC.

Para descargar un vídeo tenemos que:

Pasos a seguir para descargar un vídeo desde VLC

1. Copiar la dirección URL del vídeo que queremos coger y abrir la app de VLC.

2. Dentro de la app ir a la pestaña Medio y buscar la opción de Abrir ubicación de red.

3. Copiar la dirección URL del vídeo que quieres descargar en la barra de búsqueda que aparece.

4. Cuando se abra el vídeo, pulsar en la pestaña de Herramientas para luego pulsar en Información Multimedia.

5. Aquí, solo tenemos que copiar el enlace de Lugar y pegarlo en nuestro navegador.

6. Se nos abrirá el vídeo en la nueva pestaña, tendremos que pulsar el botón derecho del ratón y elegir la opción Guardar vídeo como...

Y así podremos guardar en una carpeta el vídeo de YouTube. Esto es posible por qué has sacado el vídeo de la plataforma por lo que ya no tiene las protecciones de descarga de esta app.

Estas son tres formas con las que puedes descargar y guardar un vídeo que estaba en YouTube para el uso que tú quieras.