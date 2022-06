Apple desembarca en el fútbol: compra los derechos de la MLS por 2.500 millones

La Major League Soccer (MLS) y Apple han firmado un acuerdo por el cual el grupo tecnológico será el encargado de retransmitir los derechos de la competición estadounidense por 2.500 millones de dólares en los próximos diez años, según confirmó Financial Times.

El acuerdo se iniciará a partir de 2023 y a través de la plataforma de streaming de Apple (Apple TV) se podrán ver todos los partidos de la MLS. "Apple es el socio perfecto para acelerar aún más el crecimiento de la MLS y profundizar la conexión entre nuestros clubes y sus aficionados", explicó el comisionado.

Esta será la primera aventura de Apple en el mundo del fútbol, o soccer como lo llaman en Estados Unidos. Pero no será la primera incursión de la tecnológica en el mundo del deporte, ya que desde principios de año poseen los derechos de la MLB (Major League Beisbol).

"El deporte representa claramente el próximo campo de batalla por la propiedad de la sala de estar entre las grandes empresas tecnológicas", señala Paolo Pescatore, analista de tecnología, en Financial Times.

