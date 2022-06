WeTransfer: cómo usarlo para enviar archivos grandes gratis

¿Te ha ocurrido alguna vez que has intentado enviar un archivo grande por email, pero no has podido porque superaba el límite? WeTransfer es la solución que estabas buscando, este servicio te permite enviar gratis archivos de hasta 2 GB a quien tú quieras. Aquí te vamos a explicar qué es y cómo funciona.

La digitalización de cada vez más procesos en nuestro día a día ha hecho que el envío de archivos telemáticamente sea cada vez una práctica más común, los correos electrónicos son el servicio preferido, sin embargo, estos tienen un límite por ejemplo en Gmail son 25 MB, por lo que en muchas ocasiones son insuficientes.

Qué es WeTransfer

WeTransfer es un servicio de la nube que tiene como función principal es la transferencia de archivos por Internet. En los últimos años se ha postulado como uno de los servicios principales gracias a la rapidez, facilidad y eficacia de sus envíos de documentos y otros archivos muy pesados.

Este crecimiento también se debe principalmente que puedes utilizarlo sin necesidad de registrarte ni para enviar un elemento ni para descargarlo. Y es que este servicio tiene la versión gratuita que te permite el envío de archivos de 2GB como máximo, pero también dispone de la versión Pro que permite envíos de 200 GB y 1 TB de almacenamiento en la nube por 12 euros al mes y la versión Premium que cuesta 23 euros al mes y tienes tanto los envíos como el almacenamiento ilimitado.

Es importante destacar que si decides escoger una de las versiones de pago, con el plan anual en vez del plan mensual ahorras hasta un 17%.

Cómo funciona WeTransfer

La opción más rápida si quieres empezar a usar WeTransfer, es elegir la opción gratuita, ya que te permitirá enviar los archivos sin necesidad de registrarte ni nada, solo tienes que ir a la página web wetransfer.com y ya podrás hacer el envío.

Una vez aquí podrás o bien pulsar en el símbolo + o arrastrar a la página los archivos que quieres enviar. Cuando tengas todos subidos, tendrás que elegir por donde quieres enviar tus archivos, y hay dos opciones: por correo electrónico o por un enlace.

Para elegirlo tenemos que pulsar en el emoticono de los tres puntitos dentro de un círculo, donde podemos seleccionar Enviar transferencia por email o Conseguir enlace de transferencia. Si elegimos la segunda opción podremos enviar el enlace por WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería, en el caso de que escojamos la opción del email tendremos que escribir el correo del destinatario y el nuestro. Lo siguiente será pulsar el botón de transferir y cuando llegue al 100% el envío se habrá realizado.

En el caso de la opción gratuita la transferencia tiene una caducidad de una semana, por lo que después de los 7 días el receptor no podrá acceder a ellos. En las versiones de pago esto no ocurre.

Existe una app para móviles y tablets

En el caso de que quieras enviar archivos grandes desde tu teléfono móvil o tablet, tienes la opción de descargarte la app de WeTransfer, el funcionamiento es casi idéntico que sí lo haces desde el ordenador.