Así puedes encontrar una canción en Google con tan solo tararearla

Seguro que más de una vez te ha ocurrido que tienes una canción que no sale de tu cabeza, pero no te sabes su nombre, tienes la melodía, pero no logras encontrar el nombre. ¿A quién acudir? Pues al mismo que acudes siempre que no sabes algo, Google es tu solución, ya que el buscador tiene una función llamada "Buscar Canción" específicamente para eso.

Encontrar la canción que llevas repitiendo toda la mañana en tu cabeza es una enorme satisfacción, existen apps específicas para ello, la más conocida es Shazam, aunque existen muchas otras más. Pero tener que descargar una app específica para luego utilizarla solo dos veces al año es algo a lo que no mucha gente está dispuesta.

Por eso, y aunque muchos no sepan de la existencia de esto, Google ha desarrollado una función para su Asistente Virtual con la que puedes encontrar la canción que estabas pensando.

Esta herramienta es gratuita y está disponible para todo el mundo, y para extenderla, la compañía ha tenido que desarrollar un algoritmo capaz de detectar las melodías de las canciones. Cada melodía tiene un ritmo o tono que las hace únicas, o por lo menos la gran mayoría de canciones, por lo que esto funcionan un poco como característica diferenciadora.

La compañía entrenó a su IA para que en tan solo 15 segundos esta sea capaz de reconocer e identificar la melodía, pero lo mejor de todo es que funciona con tan solo tararear el ritmo de esta. Así, con lo que suena en tu cabeza como "nanana, nanana, nanana, nanana..." el asistente pude reconocer el ritmo y tono y encontrar justo la canción en la que estabas pensando.

Esta herramienta se encuentra en el propio buscador de Google, y tienes dos formas de activarla. La primera es entrando a Google y pulsando el icono del micrófono que aparece en la barra de búsqueda, aquí en la parte inferior aparecerá una ventana llamada "Buscar Canción", solo tienes que pulsarla y empezar a tararear o silbar.

La otra forma de activarla es hablando directamente al Asistente y preguntarle "Ok Google, ¿Cuál es esta canción?" para luego tararearla, cantarla o reproducirla. Es cierto que este buscador de canciones no tiene el cien por cien de acierto a la hora de encontrar la canción que buscas, pero esto tampoco es su culpa, ya que existen millones de canciones en Internet y tus dotes de tarareo también son un aspecto a tener en cuenta.