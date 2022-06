Estas son las diferentes técnicas para dejar de recibir spam telefónico

Seguro que más de una vez has recibido una llamada no deseada, también conocida como spam, en el momento menos oportuno y después de decir que no estas interesado, te has preguntado, ¿Cómo puedo acabar con esto? Pues desde elEconomista.es te vamos a enseñar las diferentes formas que existen para bloquearlo para siempre.

El spam telefónico son básicamente llamadas comerciales no autorizadas, en los últimos años es cierto que se han legislado algunos aspectos, como los horarios de estas llamadas, pero todavía sigue siendo una cuestión que molesta a los españoles. Pero como casi todo en esta vida, esto tiene solución y de hecho existen varias maneras para acabar con ello.

Bloqueo de las llamadas desde tu móvil

Al ser un problema global y que le afecta a todo el mundo los dos sistemas operativos más grandes Android (Google) e iOS (Apple) tienen herramientas para que tú desde tu propio smartphone puedas bloquear este tipo de llamadas.

Si lo haces desde un Android, solo tienes que ir hacia la app Teléfono, pulsar en los tres puntos verticales en la parte superior derecha e ir a Ajustes. Aquí encontrarás la pestaña Identificación de llamada y spam y dentro podrás activar diferentes funciones con tus preferencias con el spam. Aunque también si acabas de recibir una llamada, puedes marcar manualmente que ese número es spam y se bloqueará automáticamente.

En el caso de que lo hagas desde un teléfono Apple, no tienen una herramienta específica, sino que tienes que entrar en la aplicación de Teléfono, localizar el número de spam y pulsar en la "i" para bloquear dicho número.

Toma medidas legales

Son cientos los números que son utilizados para estas llamadas comerciales, por lo que por mucho que bloquees determinados teléfonos siempre te podrán llamar desde otro, por eso puedes tomar medidas legales para acabar con estas prácticas.

Se trata de la Lista Robinson, un servicio gratuito para todos los ciudadanos de exclusión publicitaria, que al registrarte excluye tu número de teléfono u otros servicios de recibir spam. Para registrarte solo tienes que ir a su página web y rellenar un pequeño formulario con tu DNI, nombre y apellidos y correo electrónico, y una vez registrado eliges los medios en los que no deseas recibir llamadas publicitarias.

Aplicaciones móviles

Y cómo no, para cualquier actividad o problema, existe una app que te puedes descargar, y el spam telefónico no iba a ser menos. Existen muchas tanto para iPhone como para Android, y entre las más populares podemos encontrar Truecaller, Bloqueador de llamadas y SMS - Calls Blacklist o Call Blocker: Block spam calls.