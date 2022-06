Cómo guardar un vídeo en YouTube para verlo más tarde

¿Sabías que en YouTube hay un truco para guardar y ver un vídeo cuando a ti te convenga más? Entre las muchas funcionalidades que nos ofrece esta plataforma, con esta puedes seleccionar y asegurarte de que vayas a poder acceder a ellos de manera fácil y rápida.

Seguro que en más de una ocasión has perdido un vídeo en YouTube porque en el momento que te ha aparecido como recomendación no has podido verlo, ya sea porque justo lo has encontrado cuando llegabas a tu parada o porque era demasiado largo en el momento que te ha aparecido.

Pero YouTube no es una de las principales aplicaciones de vídeos del mundo por nada, y como tal, ofrece una multitud de herramientas para las diferentes funciones que tiene. Y en el caso de vídeos que queremos ver, pero que justo en ese momento no podemos hacerlo, la compañía nos ofrece el Ver más tarde.

¿Cómo añadir vídeos a Ver más tarde?

Esta herramienta está disponible para usuarios que se conecten desde su móvil Android, Apple e incluso desde un ordenador y te permite crear una lista de reproducción con los contenidos que has guardado y quieres ver más adelante.

Existen dos formas de añadir un vídeo que te resulta interesante a la lista de Ver más tarde. La primera de ellas es cuando tienes el vídeo abierto, y en la misma barra donde se encuentran las opciones de me gusta, compartir o descargar, hay una llamada Guardar, solo tienes que pulsarla y automáticamente el vídeo estará registrado en la lista.

En el caso de que estés navegando y un título te llame la atención, solo tienes que pulsar los tres puntos verticales junto al vídeo y seleccionar la opción con un emoticono de un reloj que lee Guardar para ver más tarde.

Una vez guardados, cuando tú quieras puedes ir a tu lista y ver el vídeo. En el caso de que lo hagas desde un ordenador solo tienes que ir a la pestaña de Inicio y en la izquierda encontrarás diferentes funciones entre las que está Ver más tarde y con tan solo pinchar y te llevará a la lista de vídeos que has guardado.

En el caso de que lo hagas desde el móvil, debes ir a la pestaña de Biblioteca y ahí verás la opción de Ver más tarde. En esta lista, puedes añadir y eliminar todos los vídeos que quieras, salvo aquellos marcados como creados para niños que no admiten esta función.