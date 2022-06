Apple reduce su dependencia de China con esta decisión sobre la producción de los iPads

Apple ha decidido sacar parte de la producción de sus iPads de China para moverlas a Vietnam por miedo a sufrir de nuevo restricciones causadas por los confinamientos por el Covid-19.

Desde siempre China ha sido el lugar elegido por Apple para producir sus dispositivos, tiene acuerdos con diferentes compañías del país encargadas de la producción de sus diferentes productos. Pero con la llegada de la pandemia y sus restricciones pertinentes la economía china ha sufrido un enorme revés que ha afectado también a Apple.

A pesar de que la situación ha mejorado y parece que no se va a volver a expandir otra ola del coronavirus, Apple todavía no confía en que esto se haya acabado y siendo China uno de los países más afectados ha decidido reducir su dependencia.

Para ello, y por primera vez en la historia de la producción de iPads, la compañía ha decidido trasladar a fábricas de Vietnam la tarea de producir su modelo de tablets. El encargado de la producción de este producto es la empresa BYD quien ha ayudado a la compañía a construir la línea de producción en esta nueva localidad, según recoge Nikkei Asia.

Sin embargo no es la primera vez que Apple opera en Vietnam, ya que el país fue el elegido hace unos años como parte de la diversificación de territorios como el país productos de la serie de AirPods Pro 2.

Aunque esto no es lo único que ha hecho la compañía de la manzana, ya que aparte de movilizar parte de su producción de iPads, también les ha pedido a los fabricantes de los componentes de sus dispositivos que comiencen a almacenar material por si vuelve haber restricciones en China.

La idea de Apple es que, si una de sus fábricas tiene que cerrar debido a un confinamiento, que las otras sedes tengan la capacidad y material para sustituir la labor de la que está cerrada, no obstante, los fabricantes no parecen estar del todo de acuerdo.

"Esas existencias adicionales preparadas para Apple podrían convertirse en una pesada carga para los proveedores si la producción de otros proveedores no se ve interrumpida por los cierres de nuevo", explica un ejecutivo de la cadena de suministro de Apple.

Los últimos meses han sido complicados para la compañía norteamericana ya que, debido a las restricciones y confinamientos del país asiático, una gran parte de sus envíos se ha visto retrasada al igual que la demanda de sus productos se ha decelerado. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir.