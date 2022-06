Así es el nuevo modo de TikTok, más simple y directo

La app de vídeos en formatos corto TikTok estaría probando un nuevo modo para su pestaña de inicio llamada Clear Mode (Modo Despejado) que muestra un formato donde no aparece el nombre de usuario, pie de foto o cualquier otro elemento que pueda distraer al usuario de ver el vídeo.

Está claro que TikTok es una plataforma únicamente enfocada en vídeos, no admite ningún otro tipo de formato, por lo que todas las actualizaciones que prueban y añaden están enfocadas a mejorar la presentación de estas publicaciones.

La última novedad con la que está probando la compañía china por el momento solo está disponible para algunos usuarios, ya que todavía no se ha extendido de manera oficial por la plataforma. Esta función recibe el nombre de Clear Mode y al parecer puedes activarla y desactivarla a tu gusto en la pestaña de inicio de TikTok.

Lo que hace este "modo despejado" es eliminar cualquier tipo de elemento que no sea el vídeo, por lo que el nombre del usuario, el pie de la foto, el símbolo y texto que muestra la música que suena y los emoticonos de me gusta, compartir y comentar desaparecen de la pantalla.

TikTok added clear mode and I love it ???? pic.twitter.com/nqB49TBDmJ — AJ ? (@aj_malakai) May 26, 2022

El motivo de este cambio se debe a que la compañía quiere probar con un modo que retire cualquier elemento que pueda hacer al usuario distraerse del vídeo que está viendo. Con esta medida TikTok solo quiere dar protagonismo a los contenidos y deja de lado cualquier otro aspecto o función de la app.

En este Clear Modo, lo único que podremos ver aparte del vídeo será la barra inferior que marca las diferentes pestañas, es decir la de Inicio, Amigos, Bandeja de Entrada y Yo. Según hemos podido saber, este modo se activa al mantener pulsada la pantalla y aparecerá debajo de la opción de Añadir a favoritos.

Por un lado, se entiende la intención de TikTok, ya que al quitar distracciones vas a estar más tiempo sumergido en un bucle constante de vídeos, pero también sorprende que con el enorme número de personas que se dedican profesionalmente a subir vídeos a esta plataforma, la propia app sea quien haga desaparecer la autoría de los contenidos cuando activas este modo.

Por el momento solo se trata de una prueba beta, por lo que la versión final de este modo no tiene por qué ser esa, veremos en el futuro cuando la implanten si continúa funcionando así y cuál es la opinión de los influencers sobre que desaparezca su nombre de sus creaciones.