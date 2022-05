¿Es mejor apagar el ordenador, o dejarlo encendido todo el día?

En el mundo hay dos tipos de personas, aquellas que apagan su ordenador y aquellas que lo suspenden, pero, ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la mejor manera para cuidar la salud de la batería de tu dispositivo? La respuesta va más allá de un simple sí o no, factores como tu ordenador y el uso que le vayas a dar tienen mucho que ver.

Los ordenadores han pasado a formar parte de nuestro día a día, son la herramienta de trabajo de millones de personas a la vez que se utilizan para nuestro ocio y disfrute durante nuestro tiempo libre. Con los años se han ido sofisticando sus sistemas y hemos avanzado de tener algo que sonaba como una nave espacial al encenderlo a unos dispositivos punteros con alta tecnología y mucho más silenciosos.

Aun así, y por muchos avances que se incluyan en los ordenadores siguen siendo dispositivos eléctricos con una batería que con el paso del tiempo se desgasta, y dependiendo del cuidado que le des, esta te durará más o menos.

Apagar o no apagar, esa es la cuestión, pero como ya hemos dicho no es tan sencillo. Primero porque el proceso de apagar un ordenador no es dañino ni supone un esfuerzo y gasto de energía para tu dispositivo, sino que más bien es el volver a encenderlo lo que desgasta.

Podemos extrapolarlo con el ejemplo de un coche, cuando se arranca se genera un enorme esfuerzo debido a los elevados niveles de fricción de algunas partes del vehículo, pues lo mismo ocurre con tu ordenador solo que son la fuente de alimentación, la placa base y la tarjeta gráfica que se desgastan por culpa de la carga de los condensadores.

¿Entonces, no apago mi ordenador nunca?

No, eso tampoco es bueno, ya que tener todo el día el ordenador encendido reduce considerablemente la vida útil de este. De media, un dispositivo corriente tiene unas 32.000 horas de uso, lo que supone aproximadamente 3,5 años, por lo que si usas esta técnica vas a tener que cambiar de portátil cada dos por tres.

Si volvemos al ejemplo del coche, nadie lo deja encendido toda la noche, por razones lógicas de consumo, pues esa misma lógica la puedes aplicar en tu ordenador. En aquellos casos, que por trabajo o por lo que sea, es necesario que tu ordenador esté encendido 24/7, lo mejor que puedes hacer es cuidarlo.

Utilizar el modo suspensión, ayuda en los momentos que no tengas el ordenador activo ya que suspende todos los elementos menos la RAM, otra opción puede ser el modo hibernación que va más allá y apaga la memoria RAM también. Mantener tu dispositivo a una baja temperatura también es crucial para extender la vida de este.

¿Cuál es la mejor opción?

No hay una única respuesta, ya que el uso que le vayas a dar a tu ordenador condiciona la mejor opción para cuidar la batería de tu dispositivo. En el caso de que termines tu jornada laboral y no vayas a volver a encender el ordenador hasta el día siguiente, lo mejor es apagarlo completamente, así dejas que los diferentes elementos que lo componen descansen. Por otro lado, sí solo vayas a dejar tu ordenador para volver a cogerlo dentro de un par de horas, utilizar el modo suspensión es la opción más viable y más beneficiosa para la salud de la batería.