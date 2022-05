Apple y el resto de fabricantes de ordenador debería copiar esta novedad de los Chromebooks

Entre todas las novedades que ha anunciado Google para su nueva línea de Chromebooks, destacamos la llegada de una función que indicará a los usuarios cuándo un cable USB-C está ofreciendo un rendimiento más bajo de lo que debería o si no es compatible con los estándares del dispositivo.

Es probable que alguna vez te haya encontrado un cable USB-C por tu casa, y al enchufarlo a tu portátil parece que no funciona, o por lo menos no lo hace como esperaríamos. Esto no tiene por qué significar que el cable está estropeado, sino que ese cable tiene unas especificaciones diferentes.

Esto ocurre con todos los dispositivos, no obstante Google ha introducido una actualización en sus nuevos dispositivos Chromebook con la que esto no te volverá a pasar. Esto se debe a que, a partir de ahora, los dispositivos con esta función detectarán y te avisarán de que el cable USB-C que estás usando no admite otras pantallas o no ofrece el funcionamiento que debería en tu portátil.

Con esta actualización, el usuario también será notificado cuando el cable que utiliza no es compatible con el USB4/Thunderbolt 3 de alto rendimiento que admiten los nuevos Chromebook. Google ha explicado que por el momento esta herramienta estará disponible para los dispositivos equipados con Intel Core de 11ª o 12ª generación, aunque también ha confirmado que pronto llegará a más portátiles.

Esta función es muy útil, sobre todo con la tendencia hoy en día de utilizar varias pantallas a la vez, por lo que no sería de extrañar que pronto otras compañías empiecen a aplicar esta tecnología en sus propios dispositivos. Sin duda uno de los que más se podría beneficiar de esto sería Apple, ya que varios de sus Macs e iPads soportan diferentes velocidades aun teniendo el mismo conector.

Con esta función los usuarios podrían saber qué cables son lo que le convienen para su dispositivo, ya que sí se utiliza uno equivocado esto se podría traducir en problemas como una conexión a internet o una carga del dispositivo más lenta de lo que debería y podría si se utilizara el cable USB-C adecuado.

Es cierto que los Macs tienen algo parecido, aunque la inmensa mayoría lo desconozca, y si accedes a la información del sistema en el apartado de USB, el portátil te identifica las velocidades de los puertos y cables que estás utilizando.