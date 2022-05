La nueva tecnología de Mastercard te dejará pagar con tu cara

Con una tecnología muy similar a la que se aplica en el reconocimiento facial de un smartphone, Mastercard ha diseñado un sistema para que puedas pagar usando solamente tu cara, no hacen falta ni tarjetas de crédito ni móviles.

La tecnología ha evolucionado tanto que ya ni necesitamos un dispositivo para poder llevar a cabo una acción virtual. La identificación biométrica es una parte de la tecnología que nos permite hacer esto, ya que captura un aspecto biológico de una persona para luego poder determinar su identidad.

Los usos más comunes son ahora para desbloquear un smartphone, ya sea por reconocimiento facial o de huella, que nos permiten abrir acceder a nuestros teléfonos sin la necesidad de meter ningún código. Esta tecnología se sigue extendiendo a más aspectos de nuestra vida, y en concreto los bancos parecen estar cada vez más interesados en ella.

Esto lo podemos observar por ejemplo con Bizum, ahora para confirmar el envío de dinero no hace falta introducir tu contraseña, con que el lector de huellas te identifique vale. Y esto va a ir más allá con el lanzamiento de la nueva tecnología de Mastercard.

Y es que la multinacional, ha anunciado que está probando un método de pago que utiliza la tecnología biométrica para identificar al usuario y aceptar una compra. Esto significa que, con solo ver tu cara, la cámara reconocerá tu rostro que está registrado en el sistema, y admitirá la transacción.

Aunque no es la primera compañía en desarrollar una tecnología así, ya que en 2017 el grupo Alipay lanzó un sistema idéntico, pero no tuvo el éxito esperado. Esto se debe principalmente a que separar a las personas de sus smartphones es más difícil de lo que pensamos, haciendo que el pago con móvil no suponga una molestia.

A la vez que mientras todos estamos encantados con poder desbloquear nuestro teléfono con la cara, cuando hay dinero de por medio, los usuarios no se sienten tan seguros. Expertos creen que el problema reside en que las características biométricas de cada uno, obviamente son únicas y si un hacker las robase, estás serían muy difíciles de recuperar.

Por el momento la compañía va a seguir adelante con sus pruebas y a lo largo de esta semana va a extender este método de pago en Brasil para ver cómo funciona en el mundo real, también han añadido que están trabajando en otras tecnologías similares para el futuro.