La startup aeroespacial española FOSSA Systems, finalista en el South Summit Madrid

FOSSA Systems será una de las 100 startups que formarán parte del décimo aniversario de South Summit, una de las citas más importantes del ecosistema emprendedor que se celebrará en junio en Madrid.

El concepto del que parte FOSSA Systems busca expandir la conectividad IOT para aplicaciones industriales al espacio; no es que esté diseñada para astronautas, sino que usa una 'constelación' de satélites que orbitan la Tierra para ofrecer conectividad. Es una idea que recuerda a SpaceX, la empresa de Elon Musk, en el sentido de que se basará en el lanzamiento de decenas de pequeños satélites, en vez de depender de modelos más grandes y caros de lanzar; sin embargo, el objetivo de FOSSA Systems no es ofrecer Internet por satélite al consumidor final, sino servicios para empresas que requieran conexiones en zonas remotas o difícilmente accesibles y que no tienen cobertura móvil, o es de baja calidad.

Por ejemplo, la 'scaleup' afirma que su solución es apropiada para sectores como el agrícola, industrial, energético, de infraestructuras, comunicaciones y más. En todos los casos, la red de satélites permite realizar una conexión sin importar la situación o la capacidad de la red local, conectándose a activos deslocalizados; eso a su vez abre la puerta a controlar y obtener datos de sistemas remotos.

Por el momento, FOSSA Systems ya ha lanzado sus primeros satélites, unos seis, que orbitan desde el pasado mes de enero de 2022; pero el plan es contar con 80 satélites para finales de 2023, momento en el que la red pasará a estar completamente desplegada y operativa.

FOSSA Systems ha sido elegida de entre más de 3.000 candidaturas de nada menos que 114 países, junto con 99 proyectos más que participarán en el South Summit Madrid que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en La Nave de Madrid. Se unen a startups provenientes de 29 países, como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido, Brasil e Israel, elegidas por un comité de inversores y expertos en innovación, y que ahora tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos a corporaciones, fondos de inversión y líderes.