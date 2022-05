Realme lanza dos nuevos móviles baratos de su gama Narzo 50, ahora con carga rápida y mejores cámaras

Los nuevos Realme Narzo 50 5G y Realme Narzo 50A Prime llegan con el objetivo de continuar cubriendo la gama baja y media, justo donde el fabricante chino está teniendo más éxito.

Aunque modelos como el Realme GT 2 demuestran que la compañía es capaz de crear móviles de gama alta, la realidad es que la mayoría de sus consumidores buscan una buena relación calidad/precio. En ese sentido, la gama Narzo es la más barata que ofrece, por debajo de la gama número a la que pertenece el Realme 9 que fue lanzado recientemente.

Por lo tanto, tal vez no deberíamos esperar mucho de estos nuevos modelos, pero pueden sorprender. De hecho, el nuevo Narzo 50 5G se presenta como un "ninja del gaming 5G", palabras que no esperamos de un modelo barato. La clave está en el procesador, un MediaTek Dimensity 810 que no sólo ofrece conectividad 5G, también mejora la eficiencia gracias al proceso de fabricación en 6 nm; y aunque parte de los 4 GB de memoria RAM, la tecnología de expansión permite añadir hasta 5 GB más con el almacenamiento. La pantalla fluida de 90 Hz también ayudará, con una tasa de muestreo de 180 Hz para capturar nuestros toques; el tamaño es de 6,6 pulgadas y el brillo alcanza los 600 nits.

La cámara principal del Narzo 50 5G es de 48 MP, y viene acompañada de una cámara en blanco y negro. La cámara selfie es de 8 MP. Como es habitual en este subsector, la batería es grande, de 5.000 mAh, y ahora viene con carga rápida de 33 W. El Realme Narzo 50 5G partirá de los 229,99 euros por la versión de 4 GB + 64 GB; pero si lo compramos cuando esté disponible el 25 de mayo, podremos comprar la versión de 6 GB + 128 GB por el mismo precio.

Además, Realme también ha presentado el Realme Narzo 50A Prime, que se presenta como "uno de los teléfonos más elegantes" gracias a un nuevo diseño de bisel en ángulo recto. Como procesador usa un Unisoc T612, la batería es de 5.000 mAh y la cámara principal es de 50 MP con una lente macro de 2 MP. La pantalla también es de 6,6 pulgadas. Estará disponible por 169,99 euros, pero como oferta de lanzamiento podremos comprarlo por sólo 149,99 euros.