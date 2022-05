La IA de Google te ayuda a prepararte para una entrevista de trabajo

Cada día los ingenieros desarrollan nuevas funciones relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), la última diseñada por el equipo de Google es una herramienta que simula una entrevista de trabajo para ayudarte a prepararte además de corregir los fallos que hayas tenido.

A cada día que pasa la IA consigue superar los límites del día anterior, los avances y las posibilidades que ofrecen esta tecnología son casi infinitas, ya que cada vez es capaz de actuar como lo haría un humano con el extra de que cuenta con el respaldo de toda la información que existe en Internet.

Bajo el nombre de Interview Warmup (Calentamiento de entrevista), Google nos ofrece la posibilidad de entrenar nuestras respuestas en una típica entrevista con recursos humanos. Parece que la compañía se ha basado sobre todo en las entrevistas que hacen ellos como empresa, ya que al entrar podremos seleccionar para el tipo de trabajo que queremos aplicar.

Encontraremos las opciones de una entrevista para un trabajo de analítica de datos, de ecommerce, para soporte técnico, para director de proyecto, para diseñador de la experiencia de usuario y finalmente una entrevista para un trabajo más general, que en el caso de que ninguno de los puestos anteriores se adecue a lo que haces, esta es la opción a seguir.

Una vez seleccionado el puesto al que quieres aplicar, la IA te hará 5 preguntas, el sistema tiene varias preguntas para que si haces esta prueba varias veces las preguntas no se repitan. A cada pregunta, contestarás hablando, igual que en una entrevista y todo lo que digas quedará registrado, para que después puedas leer tu contestación.

Aunque lo que hace realmente especial a esta herramienta es que la IA te dará algunas indicaciones de lo que has hecho bien o mal. Te señalará las palabras que has dicho que tienen que ver con el trabajo que vas a desempeñar, un aspecto que interesa a los reclutadores, también te mostrará las palabras que más has repetido, muy útil para que cambies algunas y no sonar tan repetitivo y por último también señala los temas que has tratado para indicarte si te has ido por las ramas o si de verdad has contestado a la pregunta.

Encontraremos 3 tipos de preguntas, las primeras son situacionales, para saber cómo has actuado o como actuarías en un determinado momento. También encontraremos las preguntas de historial para conocer tu experiencia y formación y por último están las preguntas técnicas para conocer tus conocimientos sobre el trabajo al que estás aplicando.

Y mientras esta tecnología desarrollada por Google solamente está disponible en inglés, ya que de primeras estancias está enfocado en Estados Unidos, no tardará mucho en extenderse en español y otros idiomas para ayudar al resto del mundo a preparar una entrevista de trabajo por sí solos.