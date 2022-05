Apex Legends para iPhone y Android ya disponible, uno de los juegos online más populares del momento

La versión móvil de Apex Legends ya está disponible para descargar para iOS y Android, implementando las mecánicas que han hecho al juego de PC tan popular para campeonatos y partidas online.

El nacimiento de Apex Legends no pudo ser más curioso, ya que inicialmente fue un simple 'spin-off' multijugador de la saga Titanfall, implementando algunas de sus mecánicas de movimiento. Pero el éxito de juegos de tipo 'Battle Royale', que obliga a los jugadores a sobrevivir en grandes mapas, hizo que Apex Legends ganase más popularidad que el juego original en el que se basaba.

En la actualidad, Apex Legends reúne a decenas de millones de jugadores en partidas online en las que los jugadores controlan a personajes con habilidades únicas; por lo tanto, la clave está en crear equipos equilibrados y saber usar esas habilidades en el momento adecuado, además de tener en cuenta el terreno.

Son elementos que parecen haber sido traspasados tal cual a la versión móvil de Apex Legends, que después de un periodo de beta ya está disponible de manera pública para iOS y Android. La versión móvil es muy parecida a la versión de PC, aunque evidentemente, con cambios en el control; la nueva interfaz táctil nos permite acceder a funciones básicas como el deslizamiento y los saltos, además de apuntar y disparar por separado.

Youtube Video

Si todo eso nos confunde, los desarrolladores Respawn Entertainment han incluido un tutorial, que nos lleva por un conflicto inicial que nos enseñará todas las características únicas de este juego, comparado con otros 'shooters' online. Si ya has jugado a Apex Legends, no hay muchas cosas nuevas que aprender, y si no, las aprenderás con este tutorial.

Apex Legends está disponible de manera gratuita para iOS y Android; al igual que el juego de PC, incluye micropagos para conseguir elementos como nuevas 'skins' para las armas y diseños de personaje.

Descarga Apex Legends para iPhone

Descarga Apex Legends para Android