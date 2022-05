Una aspiradora potente, ligera y con muchos accesorios: probamos la Proscenic P11 Smart

La nueva aspiradora de Proscenic llega a España como una alternativa a tener en cuenta por la cantidad de posibilidades que ofrece, desde conectividad Bluetooth a los accesorios que incluye y los opcionales.

El mercado está más competitivo que nunca, y los fabricantes especializados en limpieza del hogar ya no pueden confiar simplemente en ofrecer un buen producto. Hay muchas aspiradoras de mano disponibles en tiendas, y todas alcanzan un nivel mínimo en cuanto a funcionalidad y potencia.

Por eso, es cada vez más habitual encontrarse modelos que incluyen todo tipo de añadidos, y eso incluye avances tecnológicos que, hasta no hace mucho, eran imposibles. La nueva Proscenic P11 Smart es un ejemplo de hasta donde ha llegado el sector.

Así es la Proscenic P11 Smart

A simple vista, no hay nada especial en la P11 Smart que no hayamos visto ya en otras aspiradoras de mano, incluyendo otros modelos de la misma compañía. El diseño, que mezcla tonalidades grises y azules para obtener un aspecto moderno pero sobrio, es tal vez lo único realmente llamativo.

Si acaso, lo que realmente me llamó la atención cuando cogí la aspiradora por primera vez es el peso, algo inferior a lo que estoy acostumbrado en este tipo de productos; eso hace que usar la P11 Smart durante largas sesiones de limpieza no sea tan molesto. Puede parecer un elogio pequeño, pero la clave aquí está en que Proscenic ha conseguido un peso reducido sin sacrificar la potencia ni la duración de la batería.

De hecho, esta aspiradora es capaz de durar una media hora aproximadamente cuando la usamos normalmente; es decir, en el modo Auto y con el nivel de suciedad y polvo propio de una casa de tamaño convencional. El uso de ocho baterías internas de ion de litio y los algoritmos propios de Proscenic tienen la culpa.

En este modo Auto, será la aspiradora la que varíe la potencia de succión, dependiendo de la cantidad de suciedad que tenga que aspirar. Además, la P11 Smart tiene una pantalla táctil, en la que un simple botón nos permite cambiar a otros dos modos: el modo Eco promete ser capaz de alcanzar una hora de limpieza, aunque la potencia se ve muy sacrificada, y el modo Max saca toda la potencia posible, nada menos que 450 W con el motor interno de Proscenic. Evidentemente, este último modo es el adecuado para succionar grandes trozos de suciedad o la que sea más difícil de quitar, pero en ese caso la duración de la batería sufre mucho, y tendrás suerte si superas los 10 minutos de uso.

En mis pruebas, he comprobado que el sistema interno es capaz de ajustar la potencia de la aspiradora con mayor precisión que con los botones, así que creo que la mayoría de las ocasiones el modo Auto es el más apropiado, mientras que al modo Eco le veo poca utilidad y el modo Max sólo lo usaría en situaciones extremas. Tal vez me hubiera gustado un mayor control de la potencia del motor de 450 W, ya que es evidente que hay más niveles disponibles que sólo se pueden usar en modo Auto. Al menos, si no te quieres quebrar la cabeza, el modo Auto en este caso hará todo lo que necesitas.

Como tampoco te tienes que quebrar la cabeza con la pregunta de dónde va todo el polvo que estás atrapando. La P11 Smart usa un sistema de cuatro etapas de filtrado, y la compañía afirma que es capaz de capturar el 99% de las partículas expulsadas durante la limpieza. En la práctica, eso supone que el interior del compartimento del polvo tiene un sistema de filtros complejo; no es una aspiradora que simplemente meta el polvo en el compartimento, sino que las partículas más pequeñas se quedan atrapadas en los filtros, que debemos limpiar, mantener, y cambiar cuando la aspiradora nos avise.

Muchos accesorios

Cuando compras la Proscenic P11 Smart, también obtienes varios accesorios que vienen en la caja y que permiten adaptar la aspiradora a todo tipo de situaciones y trabajos. Para empezar, viene con lo que podríamos esperar, un cepillo para el suelo, que usa un rodillo para atrapar la suciedad y llevarla al compartimento interno de la aspiradora.

Lo interesante de este rodillo es que es eléctrico, así que se mueve usando la potencia del propio motor de la aspiradora, gracias a una conexión que está presente también en el tubo metálico que nos permite limpiar el suelo sin agacharnos. Más curioso aún es que el rodillo tiene luces frontales, que iluminan la parte del suelo que estamos aspirando; nos puede ayudar a encontrar esos objetos difíciles de ver, o simplemente puede ser muy útil en momentos de baja luminosidad como la tarde. Sólo me hubiera gustado una opción para apagar estas luces si no las vamos a usar, para ahorrar batería. En mis pruebas, este rodillo se ha comportado bien, atrapando toda la suciedad que he visto.

El segundo cepillo eléctrico es más pequeño, y está diseñado para ser usado en sofás y otros muebles. Me ha gustado mucho cómo ha dejado mi sofá, y de hecho, me ha sorprendido la cantidad de polvo que había atraído; es fácil ver el "antes y el después". Este cepillo también es eléctrico, así que mueve el rodillo automáticamente, pero no tiene luces.

Por último, se incluyen dos "boquillas" diferentes, que no son eléctricas pero nos permiten alcanzar la suciedad en recovecos o lugares difíciles de acceder. Por una parte, tenemos una boquilla de grieta, ideal para bordes y sitios pequeños, y por otra tenemos un cepillo redondo con un cabezal que podemos mover para poner en el ángulo que queramos; por ejemplo, en 90 grados para alcanzar algún sitio de la pared que normalmente es inaccesible.

Proscenic ha incluido una buena cantidad de accesorios con la P11 Smart, que la hacen muy capaz en todo tipo de situaciones. Incluso nos ofrece alternativas para la carga; podemos simplemente conectar el cargador incluido, o bien instalar un punto de carga con dos opciones: con tornillos en la pared, o con adhesivos incluidos si no podemos hacer agujeros, algo que se agradece mucho.

También para mascotas

Pero si hablamos de accesorios, tenemos que hablar del set de cepillos para aseo de mascotas, que se vende por separado por 69 euros y que nos permite mantener el pelo de nuestros mejores amigos sin ponerlo todo perdido.

La idea es sencilla: sólo tenemos que conectar los accesorios a la aspiradora y encenderla: los pelos que salgan serán aspirados directamente y no terminarán en el suelo ni en nuestra ropa. Estos parecen utensilios de limpieza de mascotas normales, pero están 'huecos' y tienen una conexión compatible con el P11 Smart para capturar los pelos.

El paquete incluye una recortadora eléctrica, con cuatro peines diferentes para cuatro longitudes de pelo: 6 mm, 12 mm, 18 mm y 24 mm. Está pensado para animales de pelo largo como perros, aunque también se podría usar en gatos. También tenemos dos cepillos diferentes: un cepillo depilador y un cepillo de limpieza, que nos permite capturar pelos sueltos y eliminar enredos. Por último, se incluye un tubo flexible, necesario para conectar estos accesorios a la aspiradora; me hubiera gustado poder conectar los accesorios directamente.

Otro detalle que me hubiera gustado ver es un modo en la aspiradora específico para usar estos accesorios. En modo Auto, el motor hace demasiado ruido para algunos animales como gatos, que pueden ponerse demasiado nerviosos. Un modo para mascotas, algo menos potente pero especialmente, más silencioso, hubiera sido muy útil.

Se conecta a tu móvil

La P11 Smart tiene ese nombre porque es "inteligente", en otras palabras, se puede conectar a nuestro smartphone usando la app oficial, disponible tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google; también sirve para controlar otros productos de Proscenic, como sus robots aspiradores. El proceso de sincronización con el móvil, que usa Bluetooth 5.0, es muy simple y sólo tenemos que seleccionar el producto que tenemos.

Con la P11 Smart, la app de Proscenic nos ofrece principalmente información de uso, con gráficos que nos muestran la cantidad de tiempo que hemos estado limpiando, y los diferentes modos que se han usado en cada momento. Lamentablemente, no tenemos acceso a funciones adicionales desde la app, y en ese sentido es algo decepcionante; da la sensación de que hay potencial para mejorar la experiencia, pero por ahora, Proscenic no ha implementado suficiente para eso.

Completa y potente

La Proscenic P11 Smart es una buena aspiradora de mano, que trae todo lo necesario para la limpieza del hogar. Es relativamente silenciosa, aunque me ha gustado más que el sonido que produce no es muy agudo y por lo tanto, no tan molesto. La potencia que tiene cuando activamos el modo Max es innegable, pero tengo que volver a elogiar el modo Auto, ya que nos permite simplemente pasar la aspiradora por donde necesitemos sin necesidad de pensar.

Los accesorios también son buenos y cubren las diferentes partes de la limpieza del hogar; y si tienes una mascota con pelos largos, los accesorios pueden ser muy recomendables.

Donde creo que Proscenic ha perdido una oportunidad es en la parte "Smart" del nombre, ya que, aunque el modo Auto es claramente inteligente, no tiene funciones "smart" que asociamos con ese nombre. La posibilidad de conectarla al móvil está bien, pero no cambiará mucho la manera en la que usamos la aspiradora.

La Proscenic P11 Smart ya está disponible en Amazon y la página oficial con un precio de 239 euros.