Por qué YouTube recomienda vídeos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, aunque no te interesen

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación no sólo está ocupando los titulares de la prensa rosa, también se ha convertido en el contenido más popular en YouTube, apareciendo como recomendación incluso para los usuarios que no suelen ver ese tipo de contenido.

Después de dos semanas de acusaciones mutuas y revelaciones devastadoras, uno de los enfrentamientos legales entre famosos más controvertidos de la última década ha entrado en receso hasta el 16 de mayo. Una pausa que servirá para que los equipos de abogados de ambas partes replanteen su estrategia, tal vez sacando a la luz más detalles escabrosos de su relación.

Si no te gusta este tipo de contenido, la buena noticia es que en esta era de Internet, es fácil de esquivar: no sólo podemos elegir a quién seguimos, los algoritmos de las redes sociales se aseguran de mostrarnos contenido que nos gusta para fomentar los 'clicks' y las impresiones de publicidad. Excepto YouTube, aparentemente.

Si has entrado en YouTube en las últimas semanas, es muy probable que el servicio te haya recomendado vídeos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Incluso si nunca has visto vídeos relacionados con ese tema o con cualquiera de los dos actores; incluso si normalmente ves vídeos completamente diferentes a esos. Da igual incluso que hayas indicado a YouTube que no quieres ver esos vídeos; la página y la app te los siguen mostrando. Como consecuencia, estos vídeos del juicio acumulan millones de visitas en apenas unas horas, porque están apareciendo en las cuentas de todo tipo de usuarios.

Los vídeos no tienen nada de especial, sólo son grabaciones del juicio con música libre de derechos de autor, normalmente con momentos clave del litigio como declaraciones de alguno de los implicados. La mayoría de las veces, tienen títulos llamativos, en los que toman parte (normalmente a favor de Depp), criticando o elogiando a los abogados y a la jueza.

Adolescentes que manipulan YouTube

NBC News ha podido hablar con algunas de las personas detrás de estos vídeos, entre los que se encuentra un adolescente, que se hace llamar "Jacob" y afirma tener sólo 15 años. Su canal apenas tenía suscriptores, y su contenido sólo obtenía cientos de visitas; fue entonces cuando decidió hacer vídeos del juicio, simplemente porque vio que el tema estaba ganando atención en Internet.

Es una historia similar en otros casos. Lo único que los creadores de estos vídeos parecen tener en común es que ya usaban YouTube para subir otro tipo de contenido, como vídeos musicales, tutoriales de maquillaje, críticas de películas o comedia; de la noche a la mañana, empezaron a subir vídeos del juicio Depp – Amber, e inmediatamente ganaron millones de visitas. Sin embargo, la mayoría son conscientes de que sólo se están aprovechando del momento, y planean volver a publicar el tipo de contenido que hacían antes cuando el juicio termine.

Puede que esto haya confundido a los algoritmos de YouTube, y que crea que está recomendando vídeos de temáticas que nos interesan y que de repente se han vuelto populares.

Algunos de estos vídeos tienen un estilo muy parecido al de los vídeos virales de TikTok, y eso no es casualidad; algunos de los creadores tenían experiencia en esa plataforma, y puede que el estilo haya atraído muchas visitas sin importar el contenido que trata. TikTok también se está llenando de este tipo de vídeos, donde están acumulando miles de millones de visualizaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es la asociación de estos vídeos con el movimiento #justiceforjohnnydepp (Justicia por Johnny Depp) que usa redes sociales como Twitter y Facebook para distribuir contenido que apoya al actor y ataca a Amber Heard. El uso de hashtags relacionados, y los usuarios que comparten el contenido en otras plataformas han tenido mucha importancia para obtener semejante cantidad de visitas.

YouTube no ha realizado declaraciones públicas al respecto, y su código es secreto, así que no sabemos si sus algoritmos han sido "engañados", o si funcionan como le gustaría a la compañía, recomendando vídeos ignorando las preferencias y el historial de los usuarios. Esta no es la primera vez que recomienda vídeos polémicos a usuarios sin importar sus gustos; sólo en los dos últimos años Alphabet ha tenido que implementar cambios por la manera en la que YouTube fomentó vídeos de contenido discutible, primero con vídeos con información falsa sobre la COVID-19, y luego con las elecciones estadounidenses y el asalto al Capitolio.

Está por ver si YouTube tomará medidas contra estos vídeos, teniendo en cuenta que no vulneran sus reglas, y si la vuelta del juicio supondrá la vuelta de estos vídeos a las portadas de miles de millones de usuarios.