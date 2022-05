¿El WiFi de tu Macbook va lento? Es culpa de Apple y esta es la solución

Descubren que la app de Apple Maps tenía un software que se actualizaba de manera predeterminada cada 60 segundos para hacer un escaneo de localización provocando una alta latencia en el WiFi de los usuarios, por suerte se puede desactivar.

Hay muchas veces en las que el WiFi de nuestra casa no va tan rápido como debería, en la mayoría de los casos solo nos enfadamos y nos inventamos los motivos por lo que está ocurriendo, sin embargo, hay personas que no se quedan ahí e investigan para encontrar el verdadero causante.

Este es el caso de @benskuhn, quién después de notar que sus llamadas en Zoom se volvían borrosas cada 60 segundos decidió indagar qué lo estaba causando. Para su sorpresa, el culpable en cuestión era la aplicación predeterminada de Maps de Apple, que está diseñada para hacer un escaneo de la localización de manera automática cada 60 segundos.

Al requerir la actualización de la localización cada minuto, se activaba a la vez un escaneo de la red WiFi, una acción que causa un crecimiento de la latencia durante los segundos que dura el escaneo.

FUN FACT: I just did another round of "what's making my Zoom calls stutter every 60s" and this time the culprit was... APPLE #!*$ING MAPS. That's right, Macs now come *preloaded* with software to ruin wifi latency :(



You can fix by revoking Maps' location access in Preferences: pic.twitter.com/w2rJWY23cY — Ben (hiring 73/? teammates) (@benskuhn) May 12, 2022

Por suerte, puede desactivar esta función del software manualmente en tu Mac, solo tienes que anular el acceso a la ubicación en Maps en el apartado de Preferencias de Ajustes. Aunque esta no es la primera vez que @benskuhn descubre que una app provoca que su WiFi vaya más lento.

Hace unos años, él mismo descubrió que pinchar en la barra de herramientas del WiFi provocaba picos de latencia en la red, y lo mismo ocurría con cualquier app que busque redes WiFi en segundo plano.

Sorprende, que un fabricante tan grande y fuerte como es Apple, no sea capaz de diseñar un software que a la vez que recopila toda la información sobre el uso y demás aspectos que puedan ayudar a la compañía a ofrecer un mejor servicio personalizado, no pueda hacerlo sin que afecte a la latencia del WiFi.

Y en el caso de que tu WiFi sea inestable y haya ocasiones en que no tenga tanta potencia, investiga un poco más a fondo, porque puede que la solución sea más cercana y fácil de solucionar de lo que piensas.