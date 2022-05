Elon Musk suspende la adquisición de Twitter menos de tres semanas después de anunciarla

Elon Musk ha anunciado que ha puesto la compra de Twitter en pausa, después de que un informe haya calculado la cantidad de usuarios falsos que tiene la red social.

El fundador de Tesla ha usado su cuenta de Twitter para anunciar que el trato se suspende por el momento, al menos hasta que conozca detalles sobre los cálculos realizados en un informe publicado por Twitter el pasado 3 de mayo.

En el informe público, la compañía aseguró que la cantidad de cuentas falsas o que publican 'spam' supusieron menos del 5% de los usuarios activos diarios en Twitter. Eso va en contra de la percepción general de que hay muchos 'bots' y usuarios falsos en la red social, una percepción que Musk compartía.

De hecho, cuando Elon Musk confirmó que iba a comprar la totalidad de Twitter por 44.000 millones de dólares, aseguró que una de sus prioridades iba a ser "eliminar los bots de spam" que están presentes en la plataforma. Además, en su cuenta oficial ha publicado varias críticas contra el servicio, por lo que considera uno de sus mayores fallos.

Sin embargo, este informe podría indicar que el problema no es tan grave, y eso puede cambiar mucho las cosas, al menos eso considera Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn