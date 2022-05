Los nuevos auriculares de Sony prometen ser los sucesores de uno de los mejores modelos del mercado

Sony ha lanzado los WH-1000XM5, la nueva generación de sus auriculares de diadema que se han convertido en la referencia en cancelación de ruido y calidad de sonido.

Los WH-1000XM4 no tienen un nombre muy llamativo, pero en la actualidad son considerados de los mejores auriculares que puedes comprar. Así que Sony lo tenía difícil para mejorar, pero el anuncio de esta semana parece indicar que lo ha conseguido.

Los Sony WH-1000XM5, al igual que sus antecesores, son auriculares de diadema que no parecen gran cosa a simple vista, especialmente teniendo en cuenta su precio de 450 euros, algo superior no sólo a la competencia, también a los anteriores modelos. Pero los verdaderos avances son de los que no se ven.

Sony ya tiene algunos de los mejores algoritmos de cancelación activa de ruido del mercado, y ahora la compañía afirma que la ha mejorado; el nuevo modelo tiene dos procesadores que controlan ocho micrófonos diferentes, que capturan el ruido ambiente para eliminarlo. Sony afirma que ha mejorado especialmente en el rango de alta y media frecuencia, y que cuenta con una nueva función llamada Auto NC Optimizer, que se encarga de cambiar el nivel de cancelación de ruido dependiendo del entorno, sin tener que hacer nada.

El sonido es el segundo pilar en el que se apoya Sony, con unos 'drivers' de 30 mm fabricados en un material compuesto de fibra de carbono para mejorar la sensibilidad en frecuencias altas. Sony también ha implementado su códec LDAC para reproducción en alta calidad desde un dispositivo Bluetooth compatible.

No sólo el interior ha cambiado, Sony afirma que el nuevo diseño es más cómodo, aunque suponga sólo una evolución respecto a modelos anteriores, el acabado de cuero sintético suave y el deslizador sin escalas prometen mucho.

Los Sony WH-1000XM5 tendrán un precio aproximado de 450 euros, y estarán disponibles a finales de este mismo mes de mayo.