Zuckerberg ofrece las primeras imágenes del proyecto de realidad mixta de Meta

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha ofrecido los primeros avances de lo que va a ser el próximo casco de Realidad Mixta desarrollado por Meta con el fin de mostrar los avances en esta tecnología, se espera que la compañía lance este producto a finales de este año.

La Realidad Mixta (RM), es una tecnología que surge de la combinación de la realidad aumentada y la realidad virtual para ofrecernos una combinación del mundo virtual y el mundo físico.

Los avances en estas tecnologías están enfocados a ofrecer posibilidades inimaginables hasta ahora, todavía queda mucho por delante en lo referido a este tema, por lo que las compañías que trabajan en RM tratan de mantener un perfil bajo con la intención de no dar ninguna clave a sus competidores.

Por eso hoy, en el vídeo que ha publicado Zuckerberg en su cuenta de Facebook, podemos ver que la imagen del casco de RM está distorsionada todo el rato, con el objetivo de no dar ninguna pista o avance de cómo será. Lo que sí hemos podido ver es cómo funcionan estas gafas, que por el momento no tienen nombre oficial y son referidas por la compañía como el Proyecto Cambria.

En el vídeo Zuckerberg nos muestra lo que se ve con este casco de RM puesto, el CEO de Meta dice que esta experiencia se llama The World Beyond (El mundo más allá) creada con todas las capacidades de Presence Platform, para que el usuario pueda probar el mundo virtual sin necesidad de irse del físico.

Mark Zuckerberg just shared a first look at what mixed reality experiences will be like on Project Cambria, our high-end VR headset coming out later this year.



Learn more ???? https://t.co/OPUEM9OZnn pic.twitter.com/EJcgrShqlO — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) May 12, 2022

Uno de los aspectos más destacados del Proyecto Cambria es la mejoría en lo que se refiere al contraste de colores, algo en lo que los ingenieros de Meta han trabajado a fondo para poder ofrecer una calidad de imagen superior.

Esta experiencia estará disponible también en Quest 2 y en el futuro tendrá el código abierto para que cualquier desarrollador pueda utilizar la app para construir su propia experiencia virtual.

No podemos llegar a imaginar todas las posibilidades que nos puede llegar a ofrecer una desarrollada tecnología de RM, por ejemplo, Zuckerberg habla de poder trabajar con múltiples pantallas sin tener físicamente una delante, algo que rompe con todo lo que conocemos hoy en día.