Los NFT llegan a Instagram y pronto también a Facebook

Para la gran mayoría de la población, hasta ahora los NFT eran algo muy lejano, sin embargo, van a dejar de serlo ya que a lo largo de esta semana se va a extender una función de prueba en Instagram para que la gente pueda mostrar sus tokens no fungibles, se espera que también llegue a Facebook más adelante.

Desde que Facebook cambió su nombre a Meta, como indicativo de que el futuro de la compañía iba a estar centrado alrededor del Metaverso, la compañía ha ido poco a poco introduciendo sus avances en los productos que ya tenía. Mientras que algunos ven el metaverso como algo muy futurístico, otros no piensan en otra cosa que no sea introducirlo ya en nuestro día a día.

Marck Zuckerberg es de ese tipo de personas, y por ello ha anunciado que, a lo largo de esta semana, empezando en Estados Unidos, los usuarios que tengan NFTs podrán mostrarlos en sus propios perfiles de Instagram. El objetivo es impulsar este tipo de trabajos, y que más gente tenga acceso a ellos, por eso la compañía ha explicado que no habrá ningún coste al publicar ni compartir un NFT.

A su vez, gracias al software de realidad aumentada Spark AR, se podrán subir NFTs en 3D a las historias de Instagram. Mientras que por el momento solo se trata de una prueba a la que solo un grupo de creadores tendrán acceso, el propio Zuckerberg ha asegurado que van a extender esta función a las otras apps de Meta, empezando por Facebook.

Por su lado, Adam Mosseri, director de Instagram, ha explicado que la introducción de NFTs en la plataforma es una manera para que los creadores de contenido puedan tener otra fuente de ingreso, dejando caer que en un futuro se podrán vender y comprar estos coleccionables digitales desde la propia app.

NFTs on Instagram ????



This week we're beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.



See you next week! ????? pic.twitter.com/VuJbMVSBDr — Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

Aunque también es cierto que, en las últimas semanas, los NFT han estado perdiendo peso y valor, por lo que sorprende un poco que Meta haya decidido impulsarlos ahora, a no ser que debido a que el precio de estos tokens es especulado y que la compañía ha invertido miles de millones en desarrollar los Reality Labs para el Metaverso, Instagram no quiere que la burbuja de los activos digitales caiga en picado.

Por el momento, estas nuevas funciones van a llegar a unos pocos elegidos en EEUU, pero tal y como Zuckerberg y Mosseri han hablado de la introducción de NFTs en la app, es más que probable que pronto tengamos esta tecnología en España.