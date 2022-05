Apple quiere bloquearte el coche si has bebido demasiado

Apple estaría trabajando en una patente de una nueva función similar a lo que sería un alcoholímetro integrado en el teléfono que bloquearía el coche del usuario si detecta que este ha superado la tasa de alcohol permitida para que no pueda conducir borracho.

Según los datos de las Instituciones Penitenciarias, 2 de cada 3 casos en los que una persona es condenada por homicidio imprudente al volante, casi el 65% el condenado había consumido alcohol. Todo el mundo sabe que conducir ebrio al volante es un delito y que es peligroso y aun así todos los años hay cientos de accidentes provocados por que el conductor superaba las tasas permitidas.

Son muchos los que han intentado poner solución a este problema, pero tristemente han fallado. Ahora, parece que Apple está trabajando en una función para los iPhone que podría cambiar las cosas, aunque por el momento solo se trata de una idea muy futurista.

La patente descubierta por Patenty Apple, sería una herramienta que funcionase como un alcoholímetro integrado dentro del teléfono que se le añadiría a la función de iPhone "Llaves del coche", que se vale de la tecnología NFC para convertir tu móvil en unas llaves de coche.

El objetivo de introducir un alcoholímetro en esta función sería para que el usuario tuviera que soplar, y en el caso de que el iPhone detectase unos niveles de alcohol superiores a los permitidos en el territorio, esta herramienta bloquearía el coche haciendo que el usuario no pueda conducir.

Por el momento solo se trata de una patente, y todavía se necesitan muchos avances para llegar a esta tecnología, sin embargo, el año pasado Apple ya patentó una tecnología que recogía información del usuario enfocado a la respiración y el aliento, lo que podría ser el primer paso.

Aunque solamente tomando el aliento del conductor puede no ser suficiente en algunos casos, por lo que parece que la patente también tiene un apartado donde dice que se le pedirá al conductor rellenar un desafío mental, ya sea un problema matemático u otro tipo de tarea que requiere alguna destreza.

Esta es una muy buena iniciativa de la compañía para intentar solucionar un problema tan grande a escala mundial, aunque todavía se necesitan atar muchos cabos, ya no solo en el aspecto tecnológico, sino también en el social. Ya que un conductor que sabe que va a superar la tasa, no va utilizar esta herramienta para que se le bloquee el coche y no poder cogerlo, al final va a seguir siendo la responsabilidad y conciencia del conductor las que lo hagan coger el coche ebrio o no.