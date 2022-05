Así puedes acabar con los haters en tu Twitter y convertirlo en un espacio de paz y armonía

Si eres usuario más o menos activo en Twitter, seguro que en alguna ocasión has sufrido la muy pesada condena de esas personas que actúan como la policía del bien o simplemente que se aburren y su única forma de entretenimiento es llevarle la contraria a la gente, pero esto tiene una solución más sencilla de lo que crees y te vamos a enseñar como activarla.

Prácticamente desde el nacimiento de Twitter, y de las redes sociales en general, paralelamente surgió una figura denominada como "hater", "troll" o hablando claro, el pesado de turno, y es que Twitter está repleto de ellos.

No hace falta tener cientos de seguidores para que a mínimo que publiques algo que sea una pizca de controvertido, haya alguno que salte para llevarte la contraria, para criticarte y en el peor de los casos incluso te insulte por dar una opinión contraria a la suya. La plataforma se ha convertido en un lugar, en el que si no quieres estar discutiendo constantemente tienes que andar de puntillas con todo lo que dices.

Y seamos sinceros, salvo a estos "trolls" que se divierten con ello, a la mayoría de las personas les gustaría que Twitter fuera un lugar más tranquilo y armonioso. Por eso desde elEconomista.es te queremos dar una pequeña herramienta para que puedas hacerlo y vivas en paz y libre de tanto "hater".

Se trata de una función que te permite bloquear las notificaciones de personas desconocidas en Twitter, es decir, que puedes bloquear toda mención y contestación que te haga cualquier persona a la que no sigas. Ya que, no es lo mismo intercambiar opiniones con una persona con la que tienes algún tipo de relación que con una persona que no sabe nada sobre ti.

Activarlo es muy simple, lo primero es seleccionar el apartado de Más opciones e ir a Configuración y privacidad. Una vez aquí pinchas en Privacidad y seguridad y vas a Silenciar y bloquear, por último, tendrás que seleccionar Notificaciones silenciadas.

Img: Twitter

Aquí tendrás varias opciones, ya que no solo podrás bloquear a las notificaciones de las personas que no sigues, sino también a aquellas que no te siguen o las que no tienen su email o número de teléfono confirmado. En ningún momento puede aplicar este filtro con personas que sigues.

Si estas cansado, de que tu cuenta de Twitter se llene de personas que no conoces y que solamente quieren llevarte la contraria, esta función que te ofrece la plataforma puede ser tu salvación.