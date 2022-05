Twitter quiere revivir los blogs que mató con una nueva función

Descubren una función en la que está trabajando Twitter basada en publicaciones más largas, algo similar a un post de un blog dentro de la propia plataforma, que se llama Twitter Articles.

Aunque parezca casi imposible, antes de que las redes sociales explotaran y se convirtieran en el epicentro de nuestra vida social, las personas no tenían Instagram, Twitter o TikTok, sino que tenían blogs. Lo normal era tener tu propio blog, y cumplía, salvando las distancias, con las mismas funciones que tienen las redes sociales.

Pero a principios de los años 2.000, con la llegada de Twitter y demás plataformas, todas esas personas emigraron de sus blogs a estas redes sociales, provocando el fin de las bitácoras. Ahora, todo parece indicar que la nueva compañía de Elon Musk, ha decidido revivir este formato adaptándolo a su propia plataforma y a las herramientas que existen hoy en día.

Ha sido la experta en filtraciones de apps, Jane Manchun Wong, quien ha mostrado lo que parece que se va a llamar Twitter Articles, desde su propia cuenta personal. Esta pestaña ha sido diseñada para que el usuario publique posts más extensos en los que puedes añadir encabezados y formatear el texto.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 4, 2022

A la vez podrás acompañar tus publicaciones con fotos, vídeos y GIFs, sin embargo, hay límites, y solo podrás subir en un mismo post como máximo 4 fotos, 1 vídeos y 1 GIF. Manchun Wong también menciona que dentro de la propia pestaña existe el "Modo Focus", que lo que hace es expandir Twitter Articles a pantalla completa y elimina las barras laterales.

En otro tuit del hilo en el que habla sobre esta nueva función, Manchun Wong dice que en algunos lugares se le denomina a Twitter Articles como "Notes", que da la casualidad que es el mismo nombre que la función fallida que desarrollo Facebook.

Como ya hemos dicho, se trata de una prueba, por lo que no es seguro que vaya a extenderse de manera global, pero de hacerlo, Twitter estaría un nuevo espacio que en la actualidad ninguna de las principales redes sociales tiene y que será muy útil para muchas cosas.

Por ejemplo, los medios de comunicación podrán extender más sus posts sin obligar a las personas a salir de la plataforma, otro ejemplo son los "food bloggers" que podrán explicar más a fondo las recetas que hacen y cómo las hacen, o en general cualquier persona que tenga algo que contar y no quiera hacer un hilo de tuits demasiado largo.