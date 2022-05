Cómo evitar y eliminar el malware en el teléfono

Es cierto que ataques como el de Pegasus no nos van a afectar a las personas de a pie, sin embargo, existen millones de formas más en la que nuestro dispositivo móvil se puede infectar de algún malware, por ello te ofrecemos los pasos a seguir para identificar y solucionar si eres víctima de un cibervirus.

Cada vez hay más conciencia, y después de que salgan a la luz que hasta los cargos más altos del país no están seguros de un ciberataque, sobre la importancia de proteger nuestros smartphones de las amenazas de internet. Aun así, por lo general todavía no hemos llegado al punto de ser tan cautos mientras navegamos como lo somos en la vida real y esto es algo que los ciberdelincuentes saben y se aprovechan de ello.

Existen mil formas y tácticas usadas por los ciberdelincuentes, ya sean por enlaces de emails, SMS o apps o porque el hacker nos confunde y nos convence de darles nuestros datos personales, cualquier persona es susceptible de sufrir algún tipo de ataque. Lo más importante es actuar en cuanto empiezas a sospechar que tu smartphone ha sido víctima de un malware, desde elEconomista.es te damos los 5 pasos a seguir para mantener nuestro teléfono seguro.

PASO 1

Tener el móvil infectado es el final de un proceso, que siendo cautos se puede evitar. Ya no solo siendo consciente de las amenazas de internet, sino que al igual que lo hacemos en la vida real, es importante tomar precauciones.

La primera de ellas, y una de las más fundamentales es tener tanto el sistema como todas las apps descargadas con la última actualización disponible. Esto es porque los desarrolladores están constantemente trabajando para mejorar las apps, no solo en lo que se refiere a las funciones que tiene sino también para solucionar y parchear las fallas en seguridad y privacidad que tienen.

PASO 2

En muchas ocasiones, si nuestro smartphone sufre una de estas infecciones, podemos perder todos los datos que tenemos, ya sea por el virus en sí o porque tenemos que restaurar nuestro terminal.

Es cierto que Google y que algunas apps hacen copias de seguridad sobre aquellos archivos sobre los que tiene potestad, pero no todos los archivos están cubiertos. Además, eso no asegura que en el hipotético caso de que un malware se haga con el control de tu teléfono no vayas a perder todo lo que habías guardado. Por eso es tan importante hacer rutinariamente una copia de seguridad de todo tú teléfono.

PASO 3

Algo que parece obvio, pero que en muchas ocasiones no hacemos es descargar apps desde las tiendas o webs legítimas. Muchas veces estamos buscando una app concreta y navegamos por internet buscando la herramienta que más se ajusta a lo que estamos buscando.

Hay ocasiones en las que encontramos una app que se ajusta a nuestras necesidades, por lo que sin pensarlo nos la descargamos directamente desde una página web cualquiera, sin pensar que los sitios oficiales existen por algo, por ejemplo, porque las apps que están ahí han tenido que pasar una serie de controles que aseguran que no tienen ningún malware u otro tipo de virus escondido entre sus códigos.

PASO 4

Aun así, nunca podemos estar del todo seguro, y aunque hayamos descargado la app desde una tienda oficial, puede que tenga algún tipo de malware. Por eso si tenemos alguna sospecha de que somos víctimas de un ciberataque tenemos que asegurarnos.

Para ello tendremos que identificar la app sospechosa causante de la infección, de primeras tendremos que ir al menú de apps, revisar todas las que tenemos descargadas y descartar todas aquellas que sean legítimas.

Una vez hecho esto, deberemos desinstalar la app o apps que sean sospechosas, ya sea porque las hemos instalado de un lugar no oficial o porque hemos notado que desde que la instalamos el teléfono ha comenzado a actuar de manera extraña.

PASO 5

En el caso de que tengamos muchísimas apps descargadas e ir de una en una comprobando su legitimidad no sea una opción o que no logramos descubrir cuál es la app infectada, es recomendable instalar una solución antivirus en tu teléfono.

Este tipo de apps, analizan por completo nuestro smartphone y busca apps o archivos que estén comprometiendo la seguridad de tu dispositivo y todos los archivos que hay en él. Mientras hay veces que el usuario no es capaz de detectar el malware, estas apps están diseñadas para ello, por lo que es una muy buena opción si crees que tienes un virus instalado, pero no logras dar con él.

Apps como la de ESET pueden ser la solución, pero como ya hemos mencionado antes, nunca se está seguro del todo, por lo que la mejor opción es seguir estos pasos para asegurar de que hemos cumplido con las medidas de seguridad que tenemos a nuestro alcance y no caer en las trampas que ponen los ciberdelincuentes. Si dudas de la veracidad de algo en internet, no lo compres, descargues o pinches en ello.