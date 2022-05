Instagram se parece cada vez más a TikTok

Instagram ha anunciado que está probando con algunos usuarios una experiencia visual más inmersiva en la que se potencian tanto los vídeos como las imágenes al hacerlos más grandes y que ocupen más espacio.

Para que una creación sea viral o tenga éxito, tiene que ser algo audiovisual. Todas las redes sociales han evolucionado hasta admitir e integrar este formato, mientras algunas como TikTok se basan únicamente en vídeos con audio.

Por su parte, Instagram nació como una plataforma de fotos y con los años ha ido evolucionando y adaptándose a las demandas y gustos de sus usuarios, hasta que se ha convertido en un lugar muy similar a TikTok, donde cada vez hay más espacio para los Reels, sus vídeos cortos que versionan a lo que es la plataforma china.

Hoy, el director de Instagram, Adam Mosseri ha explicado desde su cuenta personal de Twitter, que la compañía está trabajando en una nueva versión de la página de inicio en la app que ha recordado a muchos a la línea de tiempo de TikTok. Mosseri ha anunciado que algunos usuarios observarán cambios en Instagram, en concreto que tanto las imágenes como los vídeos ocupan más espacio en sus pantallas, ya que son más grandes.

???? Testing Feed Changes ????



We're testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.



If you're in the test, check it out and let me know what you think. ???????? pic.twitter.com/dmM5RzpicQ — Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022

En la imagen ofrecida por Mosseri, podemos ver un timeline mucho más inmersivo, en el que la imagen se come la gran parte de la pantalla. Esto no quiere decir que se hayan quitado otras funciones que existían antes, por ejemplo, la barra de las historias se sigue situando en la parte superior mientras que las pestañas de las búsquedas, los Reels, la tienda y el propio perfil del usuario siguen abajo.

Lo que sí que ha variado un poco, aunque solo en la presentación, son las herramientas de las publicaciones, es decir el botón de me gusta, el de comentarios y el de compartir. Al ser las imágenes ahora de 9 por 16, los emoticonos de estas funciones se han colocado encima de la imagen/vídeo, en vez de debajo de esta.

Por el momento solo se trata de una prueba, aunque a nadie le sorprendería que Instagram decidiese aplicarlo de manera global, ya que en los últimos meses la compañía ha estado mutando hacia una app cada vez más similar a TikTok. El objetivo es atraer y mantener a más usuarios en su plataforma, y es que desde que lanzaron los Reels, la compañía no ha parado de implementar novedades que impulsan esta función.