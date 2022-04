¿Cómo quedaría el aire acondicionado en tu casa? Lo nuevo de Daikin te lo dice

Si alguna vez has querido poner un aire acondicionado en tu casa, pero no lo has hecho por qué no sabías como iba a quedar, la nueva App 3D de Daikin es lo que necesitas ya que muestra a través de la realidad aumentada cómo serían los equipos instalados.

Daikin es una compañía japonesa especializada en equipos de climatización, que se ha decidido a ofrecer una solución a un problema recurrente que afectaba a tanto los clientes como a los propios vendedores.

Y es que por muchas innovaciones tecnológicas que lleguen, en lo referido a aires acondicionados, todavía siguen siendo dispositivos grandes y que necesitan su espacio para poder funcionar. Por esto, se siguen generando debates ya sea dentro de la casa o con la comunidad de vecinos sobre si instalarlos afecta al diseño de la fachada o el interior del hogar.

En muchas ocasiones, no nos decidimos a dar el paso porque no queremos equivocarnos e instalar un producto que va a acabar con la armonía en el diseño de nuestras casas. Pero esto se va a acabar pronto con la llegada de la App 3D de Daikin, una app móvil gratuita que se vale de la realidad aumentada para simular cómo quedaría uno de sus productos en el lugar que tú quieras colocarlo.

El funcionamiento de esta app es bastante sencillo e intuitivo, y nos permite probar cómo quedaría cualquier producto de la marca en nuestra casa, ya sea en el interior o en el exterior. Pero esto no es lo único ya que nos informan de las medidas de los productos a la vez que nos ofrece la posibilidad de colocar los dispositivos en varias ubicaciones desde tu smartphone o tablet.

Además, ofrece otro tipo de funcionalidades, como la posibilidad de personalizar el tamaño y color del equipo que quieres comprar, también te permite hacer una foto del lugar en la que lo quieres poner y la almacena para que puedas acceder a ella siempre que quieras al igual que te permite consultar las fichas técnicas y demás informaciones relevantes sobre cada uno de los dispositivos.

Sin duda la introducción de la realidad aumentada a una app que se va utilizar para un uso más común, cómo es el de elegir un aire acondicionado, puede servir como precedente para que cada vez más empresas empleen este tipo de tecnología para ofrecer herramientas que faciliten y mejoren la vida de las personas.