DJI deja de vender drones a Rusia para que no sean usados en la guerra de Ucrania

La empresa tecnológica china DJI ha decidido suspender sus ventas en tanto Rusia como Ucrania tras descubrir que el ejército ruso estaba utilizando sus drones para guiar misiles que según un político ucraniano iban destinados "a matar civiles".

Desde que comenzó la guerra, numerosas empresas de todo el mundo han ido suspendiendo su actividad en Rusia, sin embargo y siguiendo los pasos de su gobierno, las empresas chinas han continuado con sus relaciones comerciales con el invasor.

Es cierto, que alguna empresa sí que había decidido dejar de trabajar con Rusia, pero si hablamos de las grandes compañías ninguna se había decidido a dar el paso. Hasta que DJI, empresa tecnológica especializada en drones ha decidido suspender sus ventas en Rusia, pero también Ucrania.

Todo comenzó cuando el primer viceministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov denunció que Rusia estaba utilizando los drones de DJI para dirigirlos y "matar civiles" e hizo un llamamiento a la compañía para que dejara de vender productos a Rusia.

Como consecuencia, la compañía emitió esta declaración:" DJI está reevaluando internamente los requisitos de cumplimiento en varias jurisdicciones. A la espera de la revisión actual, DJI suspenderá temporalmente todas las actividades comerciales en Rusia y Ucrania. Nos estamos comprometiendo con los clientes, socios y otras partes interesadas en relación con la suspensión temporal de las operaciones comerciales en los territorios afectados."

Al igual que unos días antes emitió otro comunicado en el que condenaba completamente cualquier actividad violenta que usase cualquiera de sus productos. Aunque la polémica no se ha quedado aquí, Mediamarkt, la empresa de venta de productos electrónicos también se ha visto envuelta.

Esto se debe a que un usuario acusó a Mediamarkt de ser cómplice porque seguía vendiendo productos de DJI a pesar de que ellos seguían trabajando con Rusia, acto seguido la compañía originaria de Alemania anunció que iba a dejar de ofrecer todos los productos de DJI hasta nuevo aviso.

As a responsible company, we have taken immediate action and removed the manufacturer from our product range groupwide until further notice. We will closely examine further indications and developments. (2/3) — MediaMarkt Deutschland (@mediamarkt_de) March 25, 2022

A esto DJI respondió "Las acusaciones contra DJI son totalmente falsas. DJI promueve aplicaciones civiles de drones que benefician a la sociedad. No apoyamos NINGÚN uso que perjudique la vida, los derechos y los intereses de las personas."

A pesar de que cesar cualquier actividad con Rusia haya sido una práctica recurrente y casi obvia en occidente, China se ha mantenido neutral, por lo que esta decisión es un gran paso para DJI y su futuro, veremos si esto desencadena las mismas acciones con otras empresas chinas.