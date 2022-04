"Elon Musk es la única solución que confío para Twitter": Jack Dorsey, fundador de Twitter

Jack Dorsey, uno de los cofundadores y ex CEO de Twitter, ha mostrado su apoyo hacia el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, a través de la plataforma asegurando que este era el primer paso en la dirección correcta para tener una app fiable e inclusiva.

En el mundo hay todo tipo de personas, pero en general, cuando llega un nuevo jefe se le suele hacer un poco la pelota para caerle bien. Las primeras impresiones son importantes, y eso Jack Dorsey lo sabe, y a pesar de que ya no forma parte del equipo, pretende que se siga notando su presencia.

Ha sido a través de un hilo de Twitter, con seis tuits, donde Dorsey ha dado el "visto bueno" hacia el nombramiento. En el primero de los tuits no se hace mención ninguna, de hecho, no hay palabras, solo la canción de Radiohead "Everything is in the right place" (Todo está en su sitio). Seguido de este, Dorsey dio su opinión sobre el nombramiento y porqué creía que Elon Musk era la salvación de Twitter.

"No creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. (Twitter) Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Sin embargo, para resolver el problema que tiene como empresa, Elon es la única solución en la que confío. Confío en su misión de extender la luz de la conciencia." se puede leer en otro de sus tuits.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.