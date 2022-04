Así va a funcionar Instagram a partir de ahora: mejor originalidad que copia

Instagram ha anunciado una actualización en su algoritmo de posicionamiento que pretende impulsar y dar más visibilidad a las creaciones originales por encima de aquellas que han sido cogidas y resubidas de otras cuentas.

Cada vez existen más redes sociales y como consecuencia cada vez hay más personas que se dedican a crear contenido para ellas. A su vez existen cuentas, que cogen el trabajo de otras y lo publican en sus perfiles, algo que sirve para dar promoción a ese contenido, pero también quita parte del reconocimiento al verdadero autor.

Bajo este pretexto, Instagram ha anunciado que ha actualizado el algoritmo que se encarga del posicionamiento de las publicaciones en la app, el que escoge el contenido que se muestra primero y como consecuencia suele tener más visualizaciones. El propio director de Instagram, Adam Mosseri ha sido quien ha informado de ello a través de su cuenta personal de Twitter.

???? New Features ????



We've added new ways to tag and improved ranking:



- Product Tags

- Enhanced Tags

- Ranking for originality



Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

"Los creadores son muy importantes para el futuro de Instagram, y queremos asegurarnos de que tengan éxito y reciban todo el reconocimiento que merecen." ha explicado Mosseri. El objetivo es recompensar a aquellos que crean desde cero el contenido por encima de aquellos que los resuben contenidos de otros creadores.

Aunque esto parece también una forma de reducir la presencia de vídeos sacados directamente de TikTok e impulsar y animar a los creadores de contenido a que usen los Reels de Instagram. Mosseri ha contestado también a algunas de las dudas que han surgido con esta actualización a través de Twitter.

Por ejemplo, el algoritmo no te va a penalizar si subes un contenido creado en otra app, sin embargo y esto no es nuevo, sí que penaliza si se ve el logotipo o marca de agua de otra plataforma. Establecer la autoría de una publicación es una tarea complicada en Internet, lo que dificulta el correcto funcionamiento de este algoritmo, por eso se va a tener en cuenta también el historial de publicaciones para detectar si eres autor original o difusor de contenidos ajenos.

Claramente este algoritmo no es perfecto, porque esto va a afectar a las marcas que quieran subir contenidos subidos por los usuarios, por ejemplo, por eso Mosseri ha asegurado que Instagram va a seguir trabajando en mejorar este algoritmo y perfeccionar la detección de contenidos originales, para averiguar desde dónde se ha publicado y quién ha sido el primero en hacerlo.