El primer iPhone todo pantalla podría llegar para 2024

Expertos en la materia creen que es viable que Apple presente el primer iPhone todo pantalla para 2024 con el iPhone 16 Pro, lo que significaría que tanto el reconocimiento facial como la cámara frontal estarían debajo de la pantalla.

Si bien poco a poco vamos conociendo nuevos detalles y características del iPhone 14, que presumiblemente será presentado a lo largo de este año, los expertos en materia de productos Apple, ya están pensado en lo que está por venir en un futuro todavía más lejano, en concreto en 2024.

Y es que el conocido filtrador de productos de Apple, Ming-Chi Kuo, acaba de reafirmar desde su cuenta personal de Twitter, que cree que el iPhone 16 Pro llevará integrado dentro de su pantalla tanto la cámara selfie como el Face ID (reconocimiento facial).

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

Pero esta no es la primera vez que Kuo predice que la compañía está desarrollando este tipo de tecnología, ya que a principios de este mes ya comentó esta posibilidad después de que Ross Young, otro reputado filtrador tecnológico dijera "El Face ID bajo pantalla llega al iPhone (16), el Touch ID bajo pantalla no..."

Kuo cree que la llegada de una pantalla completa a los iPhone es algo que va a ocurrir, y que el motivo por el que no va a ser hasta 2024 es más un tema de marketing que de disponibilidad de la tecnología, aunque en momentos de poca luz esto puede causar problemas por lo que mejoras en el ISP y los algoritmos son necesarias para mantener la calidad.

Por el momento para el lanzamiento de este año, se espera que el iPhone 14 siga teniendo tanto la cámara como el reconocimiento facial encima de la pantalla, pero sí que hay novedad en la versión Pro. Esta es que ambas herramientas van a estar separadas, por lo que vamos a encontrar el True Depth Frontal con forma de píldora y al lado una cámara perforada que sustituye al tradicional notch.