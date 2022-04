Este robot imita la limpieza manual para dejar el suelo impoluto: así es el nuevo Yeedi vac 2 pro

Yeedi, una de las marcas de dispositivos de limpieza más nuevas en España, ha renovado su apuesta por este mercado con el lanzamiento de un robot con importantes novedades en detección de obstáculos y movimiento.

Los robots aspiradores han evolucionado enormemente en apenas unos años. Han pasado de ser 'simples' escobillas con ruedas que cogían toda la porquería que pasaba por su camino, a auténticas máquinas inteligentes capaces de tomar decisiones por si solas. Todo depende de cuánto te quieras gastar.

Puede que Yeedi no sea tan conocida como otras alternativas, pero eso es sólo porque lleva poco tiempo en España; es una de esas marcas a tener en cuenta si buscamos un robot de limpieza, por la variedad de modelos que ofrece. El último es el más avanzado hasta ahora, y personalmente, me ha sorprendido no sólo por los avances en IA que uno podría esperar, sino porque realmente mejora la limpieza del hogar.

Así es el Yeedi vac 2 pro

El nuevo vac 2 pro llega como la nueva opción intermedia dentro de la gama de yeedi, por debajo en precio de las mejores alternativas, pero lo suficientemente completa como para cumplir la función de aspiradora y limpiadora automáticas. La clave está en el precio. El modelo básico, el vac 2, costará 349,99 euros, mientras que el vac 2 pro que he podido probar cuesta 449,99 euros. No son los más caros que hemos visto, y aún así, tienen tecnología muy llamativa; y son precios que encajan con los estudios, que afirman que el precio medio de un robot aspirador es de 360 euros.

La apuesta de Yeedi es ofrecer un producto con un precio en torno a lo que la mayoría de la gente paga, pero con funciones renovadas y actualizadas, a la altura de lo que podríamos esperar en el 2022. Y por supuesto, eso implica hablar de Inteligencia Artificial. Todas las marcas presumen de usar esa tecnología para evitar obstáculos, pero Yeedi cree que tiene ventaja con sus sensores de luz estructurada 3D.

En el dispositivo, parecen cámaras, porque realmente lo son; por lo tanto, no es LiDAR ni otros sistemas como el del Tesvor S4 que pudimos probar en su día. Aunque eso pueda parecer peor, en realidad el resultado es un dispositivo más elegante y curioso, con cámaras frontales y una cámara superior que parece apuntar hacia arriba pero que sirve como referencia para el movimiento del robot.

En la práctica, esto supone que el robot se basa en la imagen obtenida por las cámaras para detectar obstáculos y medir la distancia hacia ellos, evitando choques innecesarios. Según Yeedi, eso se traduce en una capacidad 10 veces superior de evasión respecto a pasadas aspiradoras, y en mis pruebas la verdad es que la he notado más rápida en detectar obstáculos que otros modelos que he podido probar.

No tienes que andar detrás del robot

La mayor diferencia que he notado es que la vac 2 pro no se choca tanto contra objetos como mesas o sofás, y es capaz de parar antes de eso; muchos robots dependen en buena medida del 'toque' para saber si tienen algo delante, incluso cuando usan tecnologías láser. Esta, por supuesto, también se ha 'chocado' en ocasiones con algunos elementos, especialmente patas, pero por lo demás, es capaz de detectar los muebles sin problemas. Lo que más me ha gustado es la rapidez con la que se mueve; se nota que va más segura de por dónde va, y su capacidad de procesamiento es lo suficientemente elevada como para ir rápidamente sin temer chocarse con algo. Eso, a su vez, se traduce en una limpieza más rápida y por lo tanto, es posible pasar varias veces por la misma posición.

Lo más decepcionante que me he encontrado, hasta ahora, es que el sistema no es capaz de reconocer bien los cables, al menos en mi experiencia. El robot se ha tropezado con un cable de los gruesos, y personalmente, me sorprendió porque era bien visible. Sin embargo, siempre que limpiamos con este tipo de robots es recomendable quitar todo tipo de cables y objetos similares. También hay que tener en cuenta que sólo tiene una escobilla, en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo no hay nada; eso explica que tenga que pasar por el mismo sitio varias veces, ya que no captura la misma cantidad de suciedad que con dos escobillas.

Todo esto se puede ver perfectamente desde la app oficial, donde podemos comprobar la localización del robot, cómo crea un 'mapa' de nuestra casa y en qué sitios ha tenido dificultades para pasar. Podemos delimitar las zonas que no queremos que limpie, e iniciar programas de limpieza específicos.

De hecho, una de las cosas que me gustó desde el principio es cómo todo el proceso está diseñado para que tengas que hacer lo mínimo posible. Tiene una funcionalidad de limpieza continua, que activará automáticamente el robot en ciertos intervalos de tiempo para mantener el suelo limpio; pero podemos decirle que no se active en determinadas horas (por ejemplo, si estamos durmiendo). Lo único que no podemos hacer es controlar el robot directamente a través de la app, algo que hubiera venido bien en algunas situaciones; lo que sí podemos definir es la potencia del aspirado y de la limpieza.

La facilidad de uso alcanza la propia configuración del robot, que es una de las mejores y más sencillas que he visto. A veces, puede ser difícil asociar este tipo de dispositivos a nuestra red y nuestro móvil, pero Yeedi ha encontrado una buena solución: los códigos QR. Cada aspirador viene con un código QR que podemos escanear con nuestro móvil y así asociarlo a la app que estamos usando; y a su vez, la app genera un código que la cámara superior del robot puede leer. El proceso es sencillo y parece 'magia', ya que lo único que tenemos que hacer es introducir la contraseña de nuestra red WiFi.

Este es uno de esos robots que puedes dejar 'a su bola' la mayor parte del tiempo. Ayuda mucho la base de carga, que en el modelo Pro también incluye una bolsa que recoge el polvo obtenido por el robot. Cuando la limpieza termina, el robot automáticamente se une a la base y descarga la suciedad, que se guarda en una bolsa interna. Lo único malo es que el proceso es muy ruidoso, mucho más que cualquier otra cosa que haga el robot (de hecho, es relativamente silencioso cuando limpia), así que puede ser algo molesto e incluso me asustó la primera vez que lo puse.

Como "limpieza manual"

Otra característica llamativa del Yeedi vac 2 pro es que no sólo aspira, sino que también limpia. En la caja viene con un accesorio de mopa, que se instala en la parte trasera del robot fácilmente; sólo con ponerla, automáticamente el robot cambiará a modo de aspirado y limpieza, mientras que si la quitamos pasará al modo de aspirado sólo. Es importante acordarse de rellenar el accesorio de agua, ya que es usada para la limpieza.

Esta mopa es uno de los motivos de orgullo de Yeedi, que ha presumido de su sistema de fregado oscilante, que busca imitar la limpieza manual, como si estuviésemos frotando el suelo con un trapo. La verdad es que es algo muy llamativo de ver en persona, ya que la mopa se mueve rápidamente, dejando el suelo húmedo conforme el robot avanza. Según Yeedi, el sistema es capaz de vibrar 480 veces por minuto, y la verdad es que lo creo por lo que he visto; pero lo mejor es que no hace mucho ruido, al menos no más que el aspirado convencional.

Yeedi está tan orgullosa de este sistema que afirma que también lo ha implementado en un cepillo de dientes. En efecto, en una de las campañas de marketing más raras que he visto, junto con el robot también recibí un cepillo de dientes eléctrico, un producto que, al menos por ahora, no estará disponible en España. La idea era que comprobase en persona las ventajas del fregado oscilante. No se hasta qué punto ambos productos comparten tecnología, pero lo que puedo decir es que el cepillo funcionó correctamente, dejando un acabado brillante y agradable en los dientes. Con todo, es una demostración curiosa de cómo las innovaciones desarrolladas por las tecnológicas no tienen por qué estár limitadas a un único tipo de producto, algo de lo que probablemente veremos más en el futuro.

En el modo fregado, el vac 2 pro ha conseguido buenos resultados, eliminando manchas como bebidas que se hayan caído de manera accidental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es el sustituto de la fregona, y sólo sirve para mantener nuestro hogar limpio de manera diaria. Con todo, los resultados han sido buenos y me ha gustado cómo ha dejado el suelo. Cuando termina, la mopa se puede despegar fácilmente del accesorio para limpiarla por separado.

Una alternativa potente llega a España

El Yeedi vac 2 pro ha conseguido sorprenderme en muchos aspectos, como el sistema de fregado oscilante. Sin generar demasiado ruido, es capaz de aplicar una limpieza más a fondo al suelo de la que son capaces otros robots, y los resultados (y la cantidad de suciedad que pudo atrapar en mis pruebas) lo demuestran. En su contra, diría que la función de aspirar no ha recibido tanto cariño, con sólo una escobilla y un compartimento de polvo algo pequeño comparado con otros modelos. A cambio, este robot es capaz de unirse a la base de carga para descargar el polvo acumulado, que se guarda en una bolsa para tirarlo de manera sencilla, así que eso compensa.

El sistema de navegación no ha decepcionado, aunque es evidente que tiene algunos puntos débiles. Por ejemplo, la iluminación debe ser buena para funcionar correctamente, y sospecho que los momentos en los que no ha podido detectar bien los bordes de los muebles o los cables es porque ese día estaba nublado y no entraba tanta luz en el salón. Usar sólo este sistema y no láser es algo arriesgado, pero Yeedi confía en que es el futuro. En cierto sentido, me ha recordado a Tesla, que pretende usar cámaras para su sistema de conducción autónoma usando aprendizaje automático, en vez de LiDAR como sus competidores.

El Yeedi vac 2 pro está ya disponible por 449,99 euros.