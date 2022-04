Los móviles Android por fin van a tener una de las mejores cosas de los iPhone

Todo parece indicar que Google tiene casi preparado una nueva función para Nearby Share, llamada Self Share, que te permitirá enviar rápidamente archivos entre todos tus dispositivos conectados con tu cuenta sin necesidad de dar permiso antes de hacerlo.

Casi dos años después de que Google lanzará Nearby Share, los resultados no han cumplido con las expectativas. Son pocos los usuarios que utilizan está herramienta en su día a día, y bastantes los que no la han utilizado nunca y es que a pesar de que se creó como la alternativa de Android a el AirDrop de Apple, nunca ha llegado a cuajar del todo.

Pero esto podría cambiar pronto, ya que se ha descubierto una función en la última versión de los Servicios de Google Play, que introduce el Self Share. Lo que hace especial a esta nueva herramienta es que una vez activada podrás enviar cualquier tipo de archivo como textos, vídeos, audios, fotos e incluso apps a todos los dispositivos en los que tengas conectado tu cuenta de Google.

Nearby Share's "self-share" mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.



This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz