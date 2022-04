Bases rusas sin censurar en Google Maps: el escándalo que ha salpicado a la tecnológica

Google ha negado que haya quitado el desenfoque de imágenes de Google Maps que muestran bases militares rusas, después de que un rumor haya acusado a la compañía de ayudar a Ucrania a realizar ataques dirigidos.

Si observamos la política de Google Maps, podremos comprobar que la compañía muestra imágenes borrosas sobre los territorios potencialmente sensibles, como pueden ser las bases militares. Desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, Google ha mostrado su rechazo total al invasor, con acciones como bloquear el Google Pay a usuarios rusos o censurar a que medios estatales rusos se promocionen en los anuncios de YouTube

Por eso cuando la cuenta @ArmedForcesUkr, que a pesar de no estar verificada ni ser del todo oficial ha sido citada en numerosas ocasiones por el Ministerio de Defensa Ucraniano, ha publicado una serie de fotos de bases y puntos estratégicos del ejército ruso, muchos se cuestionan si ha sido también una artimaña de Google.

En el tuit se puede leer: "Google Maps ha dejado de ocultar las instalaciones militares y estratégicas secretas de Rusia. Permitiendo que cualquier persona del público pueda verlas. Abriendo todas las instalaciones secretas rusas: incluyendo ICBMs, puestos de mando y más con una resolución de 0,5m por píxel."

Si las acciones anteriores de Google contra Rusia ya habían causado malestar en el Kremlin, que salga a la luz esta noticia podría causar problemas mayores a la compañía. Sin embargo, esto solo podría haber sido un malentendido, ya que Google ha respondido al rumor asegurando que no ha hecho ningún cambio al respecto.

Hi there, please note that we haven't made any blurring changes to our satellite imagery in Russia.