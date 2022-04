Comprar con Siri: por qué Apple ha decidido no implementarlo aún

Sale a la luz que hace tres años los ingenieros de Apple probaron habilitar una nueva función para permitir que Siri pudiese hacer compras en otras aplicaciones, pero esta posibilidad se tumbó ya que chocaba con la política de privacidad de Apple.

La privacidad es uno de los aspectos más importantes y valorados en internet, y Apple lo ha convertido en uno de sus puntos fuertes tanto en su sistema iOS como en todos sus dispositivos. Para alcanzar estos niveles la compañía ha tenido que imponer estrictas políticas de privacidad que afectan tanto al usuario final como a sus propios ingenieros.

Según la información a la que ha tenido acceso el medio The Information, hace tres años los ingenieros de Apple probaron permitir que los usuarios hicieran compras a través de Siri, algo parecido a lo que se puede hacer con Alexa y las compras en Amazon. Sin embargo, los intentos fueron frustrados por los altos niveles de privacidad de iOS.

"El esfuerzo se estancó en parte debido a las estrictas normas de privacidad que impedían a Siri vincular el ID de Apple de una persona a su solicitud de voz" se puede leer en dicho informe. Aunque este no es el único problema ya que los ingenieros se han topado en numerosas ocasiones con la falta de información en lo referido a los patrones de uso por parte de los usuarios de distintas apps, lo que complica el diseño de funciones que solucionen los problemas de estas.

Mientras la fuerte política de privacidad de Apple puede ser un calvario para sus ingenieros, en lo que refiere al usuario es un aspecto muy destacable y reseñable, ya que demuestra que tus datos se mantienen privados y seguros. Esto es un fuerte punto a favor de los dispositivos Apple, aunque le cause dolores de cabeza a los ingenieros a la hora de probar nuevas funciones.

Por esto, parece que por lo menos por ahora no tendremos la posibilidad de hacer compras utilizando Siri, aunque no parece que fuera una de las herramientas más demandadas, ya que son muchos los que se cuestionan si funcionaría correctamente debido a que el asistente de voz de Apple no es del todo certero con sus escuchas y en muchos casos, no entiende bien la comanda, por ejemplo, intentas llamar a alguien con Siri, y marca el número de otro contacto, imagina los problemas que habría si esto ocurriese con la compra de algún producto.