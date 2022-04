Cómo pasar de iPhone a Android: así es la nueva app que te ayuda

Google ha publicado una nueva app, por el momento oculta, llamada "Cambiar a Android" diseñada para facilitar a los usuarios de iPhone la transición de todos sus archivos hacia un smartphone de Android de manera rápida y sin necesidad de cables.

Cuando te compras un teléfono móvil nuevo, uno de los mayores dolores de cabeza es el de transferir todos los archivos que tengas en tu antiguo smartphone al nuevo. Entre dispositivos con el mismo sistema operativo es relativamente sencillo, con Android solo hace falta un cable mientras que con iPhone usamos el iCloud.

Incluso podemos ir más allá, y desde hace unos años Apple tiene una app llamada "Cambia a iOS" que facilita el cambio de Android a iPhone, pero hasta ahora, no disponíamos de una herramienta que hiciera el cambio a la inversa. Con la app de Cambiar a Android podrás transferir todos tus contactos, mensajes, fotos y demás sin perder nada, de forma rápida y sencilla.

La app ya está publicada, aunque de manera oculta en la App Store de iOS, sin embargo no está completamente funcional debido a que Google todavía no ha activado el proceso para Android, ya que sus smartphones todavía no muestran el código QR necesario para llevar a cabo la transportación de archivos.

El proceso para transferir los datos se hace en pocos pasos. Una vez que hayas descargado Cambiar a Android desde la App Store, tendrás que escanear el código QR para que se conecte con tu smartphone de Android, acto seguido se te mostrarán todos los archivos disponibles para transferir como fotos, vídeos, mensajes...Incluso podrás seleccionar algunos que no quieras tener en tu nuevo dispositivo.

Es importante destacar que solamente las fotos y vídeos que hayan sido guardados localmente en tu iPhone son los que se van a transferir. Una vez se hayan pasado todos los datos, te aparecerá un recordatorio para que desactives iMessages para redirigir tus mensajes a SMS y que no se pierdan.

Y ya, por último, el siguiente paso es transferir el resto de tus datos de iCloud a Google Drive y Google Fotos. Una vez hecho esto, tendrás todos tus datos de iPhone en tu nuevo dispositivo Android, sin cables ni complicaciones.

Como ya hemos mencionado antes, todavía no se ha habilitado la app de Cambiar a Android completamente, ya que Google no ha desarrollado toda la tecnología necesaria para que se pueda utilizar. No sabemos cuándo estará disponible, pero visto lo visto no parece que Android tenga mucha prisa, ya que ha tardado bastantes años en presentar una app con esta función.