Las reacciones con emojis llegan a WhatsApp

WhatsApp ha anunciado que pronto llegará la posibilidad de reaccionar a un mensaje utilizando un emoticono, y aunque por el momento solo habrá seis disponibles, se espera que en el futuro se añadan todos los emojis de la app.

En lo referido a aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp es una de las apps más utilizadas en todo el mundo, por eso la compañía renueva sus funciones y está constantemente buscando nuevas herramientas para ofrecer más posibilidades a sus usuarios.

Por ello los rumores sobre nuevas funciones son constantes, algunos nunca llegan a pasar de la versión beta, pero este no ha sido el caso de las reacciones a mensajes con emoticonos. El anuncio lo ha hecho el director de WhatsApp, Will Cathcart, a través de su cuenta personal de Twitter.

"Las reacciones con emojis llegarán a WhatsApp para que las personas puedan compartir rápidamente su opinión sin inundar los chats con nuevos mensajes." ha explicado la compañía.

We're excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with ?????????????????????? and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey