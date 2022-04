El dato que demuestra que Twitter y Snapchat deben tener mucho miedo de TikTok

No es ninguna duda que, en los últimos años en el mundo de las redes sociales, TikTok se ha colocado en el podio, poco a poco ha ido comiéndole el camino a las apps más populares hasta convertirse en el lugar donde todo el mundo quiere estar, incluido los anunciantes.

Desde que la compañía china ByteDance lanzó TikTok en 2016, esta red social no ha dejado de crecer, ya no solo entre los usuarios más jóvenes, sino que ha llegado también a todas las edades. Pero ya no solo en el uso personal y privado, sino que cada vez son más empresas las que crean vídeos para promocionarse a través de esta app.

Hemos visto como Rosalía presentaba su álbum en exclusiva a través de un concierto virtual o cómo se va ofrecer por primera vez el partido de La Liga entre la Real Sociedad y el Real Betis en directo desde la app. Todos quieren y saben que el punto de mira de una gran parte de la sociedad está en TikTok, y que aparecer en la app significa aparecer delante de millones de personas.

Por segundo año consecutivo, TikTok ha sido la app móvil más descargada en el mundo, mientras que esto no se traduce en el número de usuarios activos que tiene, ya que en este aspecto y referido solamente a redes sociales, cae al quinto escalón de apps más utilizadas, aun así sigue superando a Twitter y Snapchat en ambos aspectos.

Y es que, en la actualidad, TikTok le ha comido la tostada ambas aplicaciones, y el último dato que se acaba de conocer, lo deja todavía más en evidencia. Según Reuters, en 2022 TikTok va a experimentar un enorme crecimiento en lo referido a sus ingresos por publicidad aproximándose a los 11 mil millones de dólares.

Mientras que los ingresos por publicidad para este año por parte de Twitter y Snapchat, son de 5,58 mil millones de dólares y 4,68 mil millones de dólares respectivamente. La combinación de los ingresos de ambas empresas no llegaría a lo que va a generar la compañía china por si sola.

Curiosamente, alrededor de la mitad de estos ingresos por publicidad van a llegar por empresas estadounidenses a pesar de la controversia generada alrededor de la regulación de tráfico de datos de Estados Unidos a China.

Twitter y Snapchat son dos empresas consolidadas, con usuarios fieles a la app, sin embargo, tendrán que estar alerta y buscar nuevas herramientas y funciones que se adapten más a los formatos más populares hoy en día si no quieren acabar desfasadas y pisoteadas por otras redes sociales, como TikTok.