Por qué los comentarios de YouTube están desapareciendo

YouTube estaría probando una nueva función que permitirá a los creadores de contenido aumentar el rigor de la política de comentarios de la plataforma como forma de luchar contra el spam en esta sección y podría ser el causante de la desaparición de comentarios.

La sección de comentarios de YouTube es realmente la única herramienta que tienen los usuarios para conectar con sus creadores de contenido dentro de la propia plataforma. Su creación fue sobre todo con expectativas de que fuera un lugar donde se escribiesen cosas positivas sobre el vídeo, aunque por supuesto también es un lugar para comentarios más críticos.

Hasta ahí no hay problema, ya que no todo le puede gustar a todas las personas, y en muchas ocasiones se necesita que la gente señale cosas que has hecho mal para que puedas mejorar. Sin embargo, en los últimos años y sobre todo en los vídeos de los youtubers más famosos la sección de comentarios se ha llenado de mensajes de spam.

El spam puede venir de muchas formas y puede tener objetivos muy diversos, pero los creadores de vídeos han visto un patrón que se repite constantemente en su sección de comentarios y está hasta incluso estafando a sus seguidores, sin ellos mismo saberlo.

El proceso es el siguiente, el youtuber sube un vídeo a su canal, y en los comentarios, perfiles que se hacen pasar por el propio creador responden a todos los comentarios de la sección y les dicen que han ganado un premio o algo similar. Al final, los usuarios acaban enviando dinero al perfil por un motivo u otro pensando que la cuenta con la que han interactuado es la verdadera del creador, al que posteriormente le reclaman ese supuesto premio.

Esto ha causado malestar entre los creadores de contenido en YouTube más populares, ya que sienten que la compañía no les está protegiendo a ellos ni a sus seguidores de este tipo de estafas. Parece que, por esta razón, YouTube está probando esta nueva herramienta llamada "Aumentar el rigor".

This "Increase strictness" content moderation tool is a new experiment from YouTube that's been in the works for a bit. Hoping it can make a dent in this comment spam we've been seeing so much lately pic.twitter.com/KVkjVCOUKZ — Marques Brownlee (@MKBHD) April 8, 2022

Tal y como la ha mostrado el youtuber Marques Brownlee, en el apartado de Gestión de Comentarios que tienen los canales de la plataforma aparece una nueva opción que retiene comentarios potencialmente inapropiados para su revisión.

Con ella, se supone que se podrán controlar todavía más los comentarios de spam, ya que YouTube lleva años utilizando algoritmos diseñados para detectar mensajes que incumplen la normativa de la plataforma.

La compañía todavía no ha anunciado la introducción de esta función, ya que todavía se trata de una versión beta a la que se tiene que introducir mejorías, pero este podía ser el motivo por el que están desapareciendo comentarios en YouTube.