¿Dos Apple Music diferentes? Este sería el plan de Apple

Varios usuarios han reportado que en la versión beta de iOS 15.5 viene con una nueva aplicación añadida destinada a ser un complemento de Apple Music, en concreto es una app específica para música clásica.

Actualmente, hacerle frente a Spotify es una ardua tarea, por eso las otras plataformas de música en streaming tienen que buscar elementos, funciones y herramientas que las distingan y las hagan especiales. Por eso no es una sorpresa que Apple esté planeando introducir una app que complemente a su servicio de Apple Music.

Ya han sido varios usuarios que han informado que en la versión beta de la actualización 15.5 de iOS, hay una app llamada "In Apple Classical" descrita como una app optimizada para música clásica. Esto le da sentido a la decisión de la compañía de comprar hace algo menos de un año el servicio de transmisión de música clásica, Primephonic.

Esta app estaría destinada a aquellos usuarios que quieran un servicio más enfocado en este género en concreto. Al haber hecho la compra del servicio Primephonic es de esperar que Apple ofrezca una interfaz similar a esta, pero con algún detalle diferencial y que optimice la experiencia del usuario.

Aunque por mucho que los usuarios que hayan probado la versión beta de la actualización del sistema operativo de Apple, no significa que vayamos a encontrar esta app específica para música clásica en la versión oficial, señalan desde The Times of India.

Tendremos que esperar a que la compañía con sede en California, Estados Unidos, presente las últimas innovaciones de iOS durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) que se celebrará entre el 6 y 10 de junio de este año. Aunque también cabe la posibilidad de que Apple lance esta nueva app en cuanto tengan la versión final preparada.

Apple ha decidido enfocarse en un género que de primeras no es el más popular del momento, veremos si se deciden por sacar oficialmente esta app de música clásica y de hacerlo habrá que ver también como es la recepción hacia una app especializada en música clásica.