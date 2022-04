Con lo nuevo de Google, puedes buscar con imagen y texto a la vez

Google ha añadido una nueva función a su cámara Lens llamada Multibúsqueda, con la que ahora podrás combinar imagen y texto para encontrar los productos o la información que quieres más fácilmente.

Google Lens es una aplicación móvil de reconocimiento de imagen desarrollada por Google para averiguar detalles y ofrecer más información sobre las fotos que haces, aunque también tiene la capacidad de traducir textos.

Esta herramienta se vale de la inteligencia artificial para encontrar los resultados más relevantes para el usuario, sin embargo, en hay casos en los que al hacer la búsqueda con foto no nos muestra exactamente lo que estábamos buscando, y lo mismo ocurre cuando hacemos una búsqueda normal de texto.

Por eso Google ha querido mejorar la experiencia de búsqueda través de Lens, por lo que ha desarrollado una nueva función llamada Multibúsqueda. Esta herramienta te ayudará a ser más preciso con tus búsquedas visuales en lo referido a moda y a diseño de interiores. Para empezar la búsqueda solamente tendrás que abrir Google Lens, disponible en iOS y Android, y subir una foto o captura de lo que quieras encontrar.

Introducing multisearch, a new way to search with images and text at the same time.



See something you like, but want it in a different style, color or fit? Snap or upload a photo with Lens, then add text to find it.



Available now in the Google app ? https://t.co/lgTIvXnCuB pic.twitter.com/YSHZi8uQ7G